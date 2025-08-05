史學大師許倬雲逝世 王力宏發文悼念舅公：「願您安息」

中研院院士、知名史學大師許倬雲於8月4日逝世，享年95歲。許倬雲是知名歌手王力宏的舅公，王力宏5日發文悼念寫道，「他的身形或許瘦小，但精神高大如山，他所留下的一切，就永遠不會被遺忘。」「許倬雲先生，願您安息。謝謝您，七舅公。願上帝保佑安息。」

星島頭條指，許倬雲出身無錫官宦世家，父親許鳳藻是國軍海軍少將，兄弟姐妹眾多，長姐許留芬學經濟，是台北商專的會統科主任，即是王力宏的奶奶。

對於七舅公的離世，王力宏5日在微博撰文悼念。他寫道，「我父親小時候，最溫暖的記憶之一，是他的七舅念給他聽的睡前故事。他的七舅許倬雲，自幼體弱多病、先天殘疾，但精神世界極為豐富，智慧更是無人能及。」

王力宏接著指，雖然七舅公身體羸弱，卻靠知識為自己築起一道盔甲。他自學認字，讀書來如飢似渴。他相信如果身體無法強壯，那就要讓思想變得堅不可摧——精神的力量，可以超越肉體的限制。也正是這種信念，讓他成為我們心中真正的巨人。

王力宏表示，七舅公過去常常會說睡前故事給爸爸聽，「每天晚上，七舅都會為父親編織一段連載故事，許多都是即興創作的，裡面藏著許多人生的道理。這些故事影響了父親年輕而敏感的心智，鼓舞了他」。「雖然他是九個兄弟姊妹中的第七個，身體有殘缺，但他留給世界的，是一個高大的背影。他深深愛著中華文化，他的學術成就融入了歷史、社會學與哲學，而他內心的那仁厚與溫柔，也溫暖了幾代讀者、學生與後人。」

此外，王力宏提到，2024年，七舅公獲得了唐獎漢學獎，這是一項極具份量的榮譽，獎金高達約人民幣1,200萬元。而他，依然如他一生所為，毫不猶豫地將全部獎金捐出，設立了「許孫獎學金」，用來支持全球從事漢學博士研究的年輕學者。昨（4日）夜，他在睡夢中安詳離世。他的身形或許瘦小，但精神高大如山。他留下的一切，將永遠不會被遺忘。「許倬雲先生，願您安息。謝謝您，七舅公。願上帝保佑安息。」

公開資料顯示，許倬雲1930年生於福建思明，幼年經歷抗戰，1949年來台，後入台大歷史系就讀，赴美取得芝加哥大學歷史學博士學位。返台任教後於1970年代移民美國，長年任教於匹茲堡大學，現為該校歷史系退休名譽教授，1980年當選中央研究院院士。