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內政部擬加嚴僑民役男緩徵條件 返國滿183天即服役

中央社／ 台北5日電

內政部預告修法，加嚴僑民役男緩徵條件，將僑民役男居住期限屆滿1年辦理徵兵的規定縮短為183天，並刪除華僑回國投資得暫緩徵兵的規定，另增訂原有戶籍的僑民役男返國時應提出自僑居地出發的證明文件，以防止假僑民濫用身分。

目前僑民役男約2.3萬人，此辦法預告期至8月11日，內政部將蒐整外界意見後視情況調整，再另行公告上路時間。

僑委會官網指出，現行兵役法令規定，年齡屆滿19歲當年起至36歲的男子，都是應接受徵兵處理的「役男」，如果役男符合資格並申獲護照加簽僑居身分或華僑身分證明書（役政用），並至戶籍地鄉鎮市區公所完成役男身分變更者，就是「僑民役男」，可以緩徵兵役，但並非免服兵役。

內政部今天預告「歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法」修正草案，將僑民役男居住期限屆滿1年的徵兵處理原則，縮短為183天，且屆滿183天的「當天」就應辦理徵兵。

草案增訂，原本就有戶籍的役齡男子，應自僑居地返國隔天起3個工作日內，向戶籍所在地的鄉鎮市區公所提出本國護照、外國護照（或海外永久或長期居留證）及自僑居地返回國內的證明文件。

此外，現行辦法規定，依照華僑回國投資條例申請、實行投資金額在新台幣1000萬元（或其他等值貨幣）以上，或在僑資經營事業機構擔任總經理、廠長、總工程師或專門技術人員；在核准設立外商銀行分支機構中（含辦事處）擔任重要主管職務或具有金融專業技術人員得暫緩徵兵。

草案指出，考量時空環境變遷，以暫緩僑民徵兵作為促進僑民投資、返國提升產業技術條件已不合時宜，因此刪除。

內政部役政司副司長陳裕興告訴中央社記者，目前應當兵但還沒當兵的僑民役男人數約2.3萬人。這次修正辦法將居留期間縮短為183天，主要是呼應衛福部規定回國半年後才能恢復健保的時程。

至於為何要規範僑民役男須提出從僑居地出發證明，陳裕興說明，為防止假僑民濫用身分，僑民應要有與僑居地連結證明，舉例來說，一名僑居美國者先到日本，再回台灣，只要能提出「最初」自美國出境的證明，如電子機票、登機證等就沒問題；但若根本不住美國，而只有從第三地回來的證明，就會懷疑其僑居身分是否合法。

他說，這次修法重點還有僑民身分認定單一化，只認定僑委會核發的「役政用華僑身分證明書」，刪除僑居身分加簽護照作為認定依據。因為以往換發或補發護照時，只要僑居地居留證明文件仍有效，就可以直接將僑居身分移轉到新護照上，未及時反映役男情形，修法是為了防堵漏洞。

陳裕興強調，此辦法預告期間至8月11日，會蒐整外界意見後視情況調整，並再另行公告上路時間。

役男 護照 戶籍

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