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開發台中農地、海洋 環團盼經嚴謹評估

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
監督施政聯盟等環團5日前往內政部國土署抗議，呼籲嚴格審查台中陸海相關國土計畫與開發案。（監督施政聯盟提供）
監督施政聯盟等環團5日前往內政部國土署抗議，呼籲嚴格審查台中陸海相關國土計畫與開發案。（監督施政聯盟提供）

「國土開發應以《國土計畫法》精神開發，否則面對極端氣候將造成嚴重破壞！」監督施政聯盟5日於國土署前召開記者會，指出台中市府的國土功能分區草案，未將大坑保安林劃入國保區，且5接、二接四期等重大建設都與白海豚棲地重疊。環團呼籲，內政部應更嚴格審查相關開發計畫。

多保育防極端氣候

中科汙染搜查線秘書長徐宛鈴表示，這次西南氣流帶來的超大豪雨，導致台中多處淹水、大坑霧峰等山區土石流，但台中市政府所擬定的國土功能分區草案，竟將大坑的保安林劃成都市計畫的公園用地，不願以國保區加以定位，保護土石避免大雨沖刷崩塌。

台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰也指出，台電和中油計畫在台中港興建第五天然氣接收站（五接）和擴建第二天然氣接收站（二接四期），包括LNG卸收碼頭、外廓防波堤，以及二接四期的預定地，都在白海豚重要棲息環境之內。環團主張，應檢討多年前劃設的台中港特定區範圍，將白海豚重要棲地環境劃出台中港特定區。

盼嚴格審查開發案

台灣媽祖魚保育聯盟執行秘書丁小雯表示， 109年公告的白海豚重要棲息範圍，其目的不僅是告知大眾台灣的白海豚族群主要活動區域，更是宣告台灣開始重視環境及生態的重要性，而這樣的開發是在宣告台灣政府已經正式放下台灣白海豚的保育工作。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，地方上有許多趕在國土計畫正式上路前，意圖用寬鬆的《區域計畫法》變更闖關的農牧用地開發案，如果這些開發案在各縣市功能分區圖正式公開前，通過開發許可或環評，是否可以申請變更功能分區？在極端氣候破紀錄強降雨之際，開發單位不應該這樣罔顧國土計畫，環團呼籲內政部應嚴格審查。

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海豚 環團 極端氣候

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