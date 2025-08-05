廣島原爆80周年紀念 李逸洋將代表台灣首度出席

1945年8月6日，美國在日本廣島市投下1枚原子彈，約14萬人喪生。明天是「原爆日」80周年紀念日，廣島市府將舉辦和平紀念儀式，駐日代表李逸洋將代表台灣首度出席。

明天8月6日是「原爆之日」，廣島市府將在廣島縣廣島市的和平紀念公園舉辦和平紀念儀式（日文：原爆死歿者慰靈式及和平祈念式），今年有約120個國家及地區、歐盟（EU）等派代表出席，數量刷新2023年的111個國家和地區紀錄，創新高。

廣島市府表示，今年台灣、巴勒斯坦首度出席和平紀念儀式。俄羅斯則是繼去年，今年也不出席；俄羅斯的盟友白俄羅斯則是時隔4年出席。

擁有核武的國家當中，除了美國、英國、法國、印度之外，實質擁有核武的以色列今年也預定出席和平紀念儀式。中國、巴基斯坦、北韓未在出席的名單中。

廣島市府說，往年和平紀念儀式是採「邀請」各國代表的方式，但今年改為向全世界196國及地區發出舉辦和平紀念儀式的「通知」。

因俄羅斯侵略烏克蘭，到去年為止，廣島市以此為由未邀請俄羅斯及其盟友白俄羅斯出席。此外，在此之前，日本政府未予承認為國家的台灣、巴勒斯坦，未受邀出席。

廣島市府指出，期待各界能理解被爆者超越憎恨、祈願和平的「廣島之心」，報名出席和平紀念儀式。

預定出席和平紀念儀式的各國及地區、機構代表今晚將出席由廣島市府主辦的晚會，聆聽被爆者的證言。

據法新社報導，1945年8月6日，美國在日本廣島市投下1枚原子彈，導致約14萬人喪生。3天後，美國在長崎市投擲第2枚原子彈，造成約7萬4000人喪命。