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台日里海交流論壇 促人與海共生永續

中央社／ 台北5日電

環團及水試所共同舉辦的台日里海交流論壇，強調人與海共生的永續發展。環團提到，海洋資源保育速度比不上破壞速度，族群數量越來越少的白海豚就是一個指標，盼找出共贏的海洋資源管理模式。

台灣媽祖魚保育聯盟、台灣再生能源推動聯盟等環團與水產試驗所等單位今天舉辦台日里海交流論壇，邀請日本里海學者近畿大學榮譽教授日高健、佐賀大學海洋能源研究所教授鹿熊信一郎、福岡漁協副理事長半田孝之及博多彎海草床復育計畫代表理事大神弘太郎等人分享日本里海經驗，並與台灣專家、環保團體、漁民團體及再生能源產業交流。

水試所研究員陳均龍解釋，「里海」是延續里山倡議所提出的概念，強調人與海的共生，追求海岸地區社會生態系的永續發展，希望可以找出海洋資源與生物多樣性可以永續利用的海洋管理策略。

台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯表示，海洋資源日益匱乏，開發最密集的西海岸更是如此，然而海洋資源保育速度比不上破壞速度，族群數量越來越少的白海豚就是一個指標；需要找出可以共贏的海洋資源管理模式，台灣白海豚才有可能脫離滅絕困境，漁業與漁村文化也才能得以保留。

半田孝之在接受媒體聯訪時指出，離岸風電風場的選址至關重要，不應在漁民有固定網或流動漁具的區域設置風機，他也特別提到福岡市西部地區因鄰近佐賀縣強硬推動離岸風電而採取反對立場。

半田孝之表示，日本有在農田上架設透光太陽能板，利用產生的電力輔助農作物種植；然而，日本並未在漁業中推行漁電共生，因為日本的養殖場多位於海上而非陸地，需考慮強風和海岸災害的影響。

半田孝之也說，會把這次來台灣交流的經驗，帶回去福岡市漁業協同組合會即將召開的大會，希望可以促成未來台日之間在里海經濟上的合作。

日本 台日 永續

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