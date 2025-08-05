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農業保險法三讀修正通過 保費補助統一上限75%

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院長韓國瑜。資料照，記者蘇健忠／攝影
立法院長韓國瑜。資料照，記者蘇健忠／攝影

考量農業經營常受天災影響，須透過農業保險分散風險、保障農民所得，立法院會5日三讀修正通過「農業保險法」，放寬保險保費補助門檻，刪除施行後第6年起補助比率60%上限，維持現行75%上限門檻；同時增訂，補助比率由農業部考量農業發展需要定期檢討、調整。

農業保險法2021年實施，現行農業保險法第10條規定，「主管機關得對要保人投保農業保險之保險費予以補助：其補助比率，得依保險標的及險種而定，於本法施行後5年內，以75%為上限；施行後第6年起，以60%為上限，但屬強制保險者，不在此限。」

三讀條文為保持彈性，刪除「施行後第6年起，不得低於60%」等文字，統一將補助上限維持在75%，改為「其補助比率，得依保險標的及險種而定，以75%為上限前項補助比率，但屬強制投保者，不在此限」。

同時授權主管機關調整空間，增訂「補助比率由主管機關考量農業發展需要定期檢討、調整」。

民眾黨立委張啓楷指出，修法後，農民參加農保補助上限將從60％提高至75%，農民只要付出4分之1，其餘4分之3政府將協助支付；當前農業保險中自願保險者覆蓋率僅6.17％，修法後盼農民能多多參與農保，尤其近期颱風帶來農損，除了政府現金補助，若有農保還能額外領回保險金。

國民黨立委鄭天財表示，台灣有許多風災，時常造成嚴重農損，為因應氣候變遷及天氣影響，為避免農民遭受侵害，因此修法，仍維持現行75%上限門檻，也授權農業部有調整空間，感謝朝野立委能夠支持。

保險 農民 門檻

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