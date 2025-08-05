整理包／普發現金一萬來了？預習領取資格、入帳方式 可能發放時間曝光

立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，匡列新台幣5450億元，並明定每人普發現金一萬元，經行政院宣布不提覆議、總統發布總統令後，公告此案生效，不過政府也表明未來將於適當時機聲請釋憲，也傳出可能加入「排富條款」。普發一萬真的要來了嗎？《聯合新聞網》整理領錢資格、發放時間與過去常見的領取方式，並帶您回顧全民一起經歷過的「那些年政府發錢」。

文章目錄 普發一萬從何而來？

普發一萬何時發放？

誰可以領取一萬？

普發一萬怎麼領？

將列「排富條款」？

回顧發放過的票券或現金措施

歷次措施金額的成本是多少？

因應美國總統川普針對全球多國開徵對等關稅的衝擊，讓台灣產業能夠在全球貿易變局中穩定經營，並減輕人民的負擔，立法院三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，匡列新台幣5450億元的特別預算，三大核心項目包括國土安全韌性、經濟產業支持與社會支持基金等，經費總計4100億元。

行政院擬具草案後，函請立法院審議，最終表決結果則刪除原先預計對台電的1000億元補貼，轉變為全民普發現金一萬元。同時因部分條文有違憲疑慮，因此日後是否釋憲仍在審慎評估中。

目前政院雖尚未公布詳細登記與匯款時間，不過根據《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》規定，本次普發新台幣一萬元現金依法須於2025年10月31日（五）前執行完畢，並得視國際情勢分期編列、分批發放，以因應突發風險。

參考過去普發現金領取資格，符合下列各款條件之一，可領取現金一萬，詳細辦法仍需以政院公告為主。

▪︎國內現有戶籍之國民。 ▪︎各級政府機關因公派駐國外於國內無戶籍之人員及其具有我國國籍之眷屬。 ▪︎取得台灣地區居留許可之無戶籍國民。 ▪︎大陸地區人民為國內現有戶籍國民之配偶，且取得台灣地區依親居留、長期居留許可者。 ▪︎外國人為國內現有戶籍國民之配偶，取得居留許可。 ▪︎香港或澳門居民為台灣地區人民之配偶，取得居留許可。 ▪︎前3款大陸地區人民、外國人、香港或澳門居民離婚或配偶死亡，其居留許可未廢止。 ▪︎第3款至第7款之人取得定居許可，尚未設戶籍。 ▪︎取得我國永久居留許可之外國人。

參考過去普發現金方式，普發一萬可能的發放方式有5種：

➊直接入帳：

特定對象（如勞保年金、職保年金、國保年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少等）款項將無需申請，直接匯入帳戶。

➋ATM領現：

持金融機構提款卡至實體ATM插卡輸入相關程序後領取（適用銀行待公布）。

➌郵局領現：

攜帶身分證與健保卡至郵局臨櫃辦理即可領取現金。

➍登記入帳：

參照2023年全民普發現金6000元的做法，可透過手機、平板或電腦等載具，依據身分證尾數分流，線上填寫曾登記過的帳戶個人資訊，核對確認後將自動匯款。

➎造冊發放：

無ATM或無郵局之偏鄉地區的民眾領取普發現金，由政府或地方單位協助造冊後發放。

全民普發一萬元可能會有人領不到？為了調整發放對象及財政資源配置，行政院傳出將於近期的院會中提出修正案，擬增列「排富條款」，預估參考「依所得稅資料設定收入門檻、排除高資產或高所得戶、以戶內總所得或申報對象為基準」等方式，詳細排富條件仍待官方正式公告。

⚠️注意事項提醒：

正式普發一萬之前，身為國民的你可先準備以下這些事：

1.清點帳戶，可先規畫要選哪個帳戶入帳。

2.中低收入戶、年長者或居住偏鄉可留意地方機關協助造冊。

3.家長們要為未滿13歲孩童代領，則需準備父母/監護人其中一人的身分證字號、銀行代號和帳號，以及健保卡號。

4.持續追蹤政府公告，不要錯過下半年領錢的機會。

1.3600元消費券

每人可領取3600元消費券，包含6張面額500元以及3張面額200元。2008年金融海嘯席捲全球，台灣也難以倖免，公司大放無薪假、減薪、裁員事件頻傳，當時馬政府拍板以消費券方式刺激經濟，2008年11月行政院端出「振興經濟消費券發放特別條例」草案，12月經立法院三讀通過，2009年1月起發放。

3600元消費券。圖／聯合報系資料照片

2.3000元三倍券

振興三倍券分為數位與紙本，民眾須付1000元，才能領取3000元三倍券。2020年爆發COVID-19疫情，台灣防疫得宜，出口、生產影響有限，但因民眾積極防疫，內需服務業門可羅雀、營收慘淡，政府在解封之際，推出「振興三倍券」，使用期間從7月中旬至年底。

三倍券總計有2150萬餘人領取紙本，發放頭2天各地大排長龍，引發「三倍券之亂」。圖／聯合報系資料照片

3.5000元五倍券

民眾可直接領取5000元，不需像三倍券要另外付1000元。2021年國內疫情升溫，全國進入三級警戒、時間長達近3個月，內需服務業受到管制升級影響，迎來真正的寒冬，政府因此在疫情趨緩後，加碼推出「五倍券」，10月上旬開放消費使用。

經濟部統計，五倍券領用超過2344萬人，超過三倍券的2332萬人。圖／聯合報系資料照片

4.普發6000元

儘管台灣民眾逐漸習慣與疫情共存，但在通膨與升息壓力夾擊之下，全球景氣急轉直下，經濟也放緩；政府考量稅收超徵新台幣4500億元，可適度讓經濟果實與全民共享，因而決定發放現金6000元。

1.3600元消費券，設計面額為200元3張、500元6張，總預算858億。

2.3000元三倍券，設計面額為200元5張、500元4張，總預算510.51億元。

3.5000元五倍券，設計面額為1000元3張、500元2張、200元5張，總預算估1100億。

4.發放現金6000元，不須額外設計、印製鈔券，主要為印鈔成本。