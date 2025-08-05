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心繫台灣 史學巨擘許倬雲95歲辭世

聯合報／ 記者李芯／台北報導
當YouTuber說歷史 中研院院士許倬雲，近日在「許倬雲說歷史」YT頻道上談台兒莊戰役。圖／翻攝自許倬雲說歷史頻道
當YouTuber說歷史 中研院院士許倬雲，近日在「許倬雲說歷史」YT頻道上談台兒莊戰役。圖／翻攝自許倬雲說歷史頻道

中研院院士、史學大師許倬雲八月三日於美國辭世，享耆壽九十五歲，各界獲悉，紛紛哀悼一代史學巨擘殞落，也感念其畢生對於漢學領域與推廣中華文化的貢獻。台大歷史系特聘教授甘懷真表示，許倬雲奠定台灣史學研究的新學風，是影響一代的史學家。

台大歷史系特聘教授甘懷真表示，許倬雲在台大歷史系畢業後進入文科研究所，再赴美國芝加哥大學取得博士學位。在當時，留美學人都留在美國工作，許倬雲院士卻選擇回台大任教，實屬不易，他也因此獲得台大校方重用。

甘懷真說，許倬雲院士在一九六四年擔任台大歷史系系主任，才三十多歲的他，將當時西方史學研究的理論與方法引入台灣史學界，推動歷史學與社會科學的結合，改變了二十世紀前期在中國大陸所形成的新史學傳統，奠定台灣史學研究的新學風。

許倬雲院士研究的另一特色是科學的取向，如他近年利用考古證據，研究「大禹治水」的史實。他在早年還利用量化方法做社會階層與社會流動分析，影響一代的史學家。

許倬雲院士有嚴重的肢體障礙，甘懷真在台大當研究生時，曾修過其暑期課程，見他行動不便但滿臉笑容，非常感動。中研院院士黃進興亦曾在匹茲堡短暫作為許倬雲院士的學生，他回憶其誨人不倦、對學生很好，雖然黃的專業是思想史、許的專長是社會史及上古史，但黃進興在其指導之下學到很多不同的東西，拓寬學問的領域。

聯經出版公司近年發行其「西周史」、「求古編」、「美國六十年滄桑：一個華人的見聞」等書，發行人林載爵表示，與其他史學家相比，許倬雲院士對於中國歷史具有綜合的觀點，能從多重角度完整分析中國歷史，除此之外還非常關心當代問題。

談到許倬雲院士的史學著作，林載爵指出，他的「中國古代三部曲」從西周到漢代農業，為中國古代歷史做有系統的陳述。

院士 許倬雲 中研院 聯經出版

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