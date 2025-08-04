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熱度爆棚！「We TAIWAN」首周逾1萬6000人次參與 民眾參觀感動

中央社／ 台北4日電
文化部「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」2日正式展開，其中VS.場館「台灣光譜」中展出作品「很難很難」，民眾參觀後表示，「從沒想過一盞燈加上音樂竟然可以讓人那麼感動」。圖／文化部提供（中央社）
文化部「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」2日正式展開，其中VS.場館「台灣光譜」中展出作品「很難很難」，民眾參觀後表示，「從沒想過一盞燈加上音樂竟然可以讓人那麼感動」。圖／文化部提供（中央社）

文化部「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」2日展開，在VS.與大阪中央公會堂等實體活動參與突破6000人次，線上遊戲a-We TO GO累計遊玩次數破萬人，共超過1萬6000人次參與。

文化部今天發布新聞稿表示，首週2日的WeTAIWAN不僅吸引許多日本及國際觀眾參與各項活動，從問卷及現場回饋中發現，有約5成觀眾過去就經常參與台灣活動，透過網路社群知道有We TAIWAN後，就迫不及待地參與。

也有觀眾在觀看VS.「台灣光譜」作品「很難很難」後說，「從沒想過一盞燈加上音樂竟然可以讓人那麼感動」；看完中央公會堂「黃翊與庫卡」的觀眾也為人與機器人之間的感情動容，這些回饋都讓台灣團隊感動，也證明文化藝術是最能跨越語言，相互溝通。

此外，療癒系a-We也成為線上活動隨時陪伴大家，只要透過We TAIWAN官方LINE進入a-We TO GO遊戲，就可展開線上、線下共20個關卡的解鎖任務，每完成1項任務，玩家就能為a-We獲得1件融合台灣意象的物件，如晶圓墨鏡、珍珠奶茶、台灣黑熊頭套等，讓玩家為自己的a-We設計專屬風格。

20個解鎖任務包含線上就可以玩，解開關於這次與展演活動主題相關的10道任務，比如選出台灣「茄芷袋」正確配色等；這次也與大阪市中心來自台灣10個店家如春水堂Grand Front大阪店、台灣甜商店阪急三番街店、台灣夜市梅田店等合作，玩家不管是在線上線下造訪店家，都可以獲得專屬壁紙。

文化部表示，We TAIWAN節目進入第2週，即將上檔的節目包括在中央公會堂東廣場的新勝景掌中劇團「伏魔英雄帖之再現白光劍」、中之島公園「TAIWAN PLUS台日新風」市集等等。We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博將從即日起到8月20日。更多資訊可以上We TAIWAN官網。

文化部「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」2日正式展開，民眾可透過官方LINE進入「a-We TO GO」遊戲，玩家透過線上結合線下的解鎖任務，每完成1項任務就能獲得1件融合台灣意象的物件，創造專屬獨一無二的a-We。圖／文化部提供（中央社）
文化部「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」2日正式展開，民眾可透過官方LINE進入「a-We TO GO」遊戲，玩家透過線上結合線下的解鎖任務，每完成1項任務就能獲得1件融合台灣意象的物件，創造專屬獨一無二的a-We。圖／文化部提供（中央社）

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