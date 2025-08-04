全場焦點！妮妃雅現身阿姆斯特丹同志大遊行 婚禮捧花造型美呆

駐荷蘭代表處今年聯合駐法國台灣文化中心（巴文中心）與荷蘭亞裔同志驕傲組織，邀請變裝皇后妮妃雅參加阿姆斯特丹同志運河大遊行。妮妃雅登上以「我們願意」（We Do）為主題的亞洲驕傲船，一襲婚禮捧花為靈感的造型美麗吸睛，不僅成為全場焦點，也吸引荷蘭媒體報導。

駐荷蘭代表處今天發布新聞稿表示，為彰顯台灣重視婚姻平權及尊重社會多元與包容，駐荷蘭代表處聯合巴文中心與荷蘭亞裔同志驕傲組織（Asian Pride），參加今年阿姆斯特丹同志驕傲節（Amsterdam Pride）。

駐荷蘭代表田中光說，台灣婚姻平權成就並非一朝一夕達成，而是政府與民間長年努力推動的成果。

他表示：「台灣社會的高度自由民主包容，讓年輕世代勇於展現自我並發揮創意。希望台灣提供的養分讓更多年輕人成長茁壯，像妮妃雅一樣展現無比美麗與韌性，在國際上發光發熱。」

巴文中心主任胡晴舫表示，妮妃雅是國際知名的台灣表演藝術家，也是台灣最好的文化大使。她讓全世界知道台灣人是相信愛、和平與一切美好價值的人民，這也是解釋台灣人及台灣存在的最好方式。

妮妃雅在同志運河大遊行登上亞洲驕傲船（Asian Pride Boat），身著以婚禮捧花為靈感所設計的獨特造型，船身的心型氣球寫上「婚姻平權，台灣亞洲第一」的英文字樣，讓運河兩旁民眾拍手叫好及口哨聲不斷。

阿姆斯特丹同志驕傲節是荷蘭年度國際盛事，每年吸引超過50萬人次參與。

妮妃雅這次除了參加同志運河大遊行及亞洲同志電影座談會等系列活動，還接受荷蘭大報鹿特丹商報（NRC Handelsblad）專訪，荷蘭國營電視台AVROTROS更全程直播大遊行，讓許多荷蘭民眾透過電視看見台灣的美麗與驕傲。