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院士許倬雲辭世享耆壽95歲 中研院：推動台灣史研究先驅

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
許倬雲院士於1962年取得美國芝加哥大學博士學位。圖／唐獎教育基金會
許倬雲院士於1962年取得美國芝加哥大學博士學位。圖／唐獎教育基金會

中研院今日發布新聞稿表示，許倬雲院士（1930-2025）今年8月3日辭世於美國，享耆壽95歲。

中研院指出，許倬雲院士學貫中西，為享譽全球的史學領袖。他專精中國上古史、社會史、文化史，著述豐且深具創見；其視野宏闊，以世界史的眼光，探討中國古代史卻不以中國為侷限，能從世界古代文明的比較中，指出中國古代文明發展的特色。

許倬雲院士於1962年取得美國芝加哥大學博士學位。中研院強調，他雖長居海外，但極為關心台灣，他關心台灣史的學術進程，自1960年代起，引入社會科學治史新方法，透過研習營與國際會議，提倡社會經濟史研究，為規劃、推動台灣史研究的先驅之一。此外，為使民主在台灣生根發芽，自威權體制時期，他從自由主義人文學者立場，持續發表言論。1980年代後，在台灣政治社會轉型過程中，亦常就社會重大議題提供建言，充分展現知識份子追求自由的意旨。

中研院指出，除學術成就外，許倬雲院士在中研院曾任多屆評議員，並以院士身分，參與本院人文組各所的組織改革、發展方向等擬議，對中研院及台灣人文學術的發展，助力甚深。

許倬雲院士為美國匹茲堡大學榮休校聘講座教授、中研院史語所通信研究員。曾任台大歷史系教授、中研院史語所研究員、美國匹茲堡大學歷史系教授等。一生獲頒多項學術榮譽，包含2004年獲美國亞洲研究學會傑出貢獻獎、2020年第四屆全球華人國學大典國學終身成就獎、2024年唐獎第六屆漢學獎，於1980年當選中研院第13屆院士。

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