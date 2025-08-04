一代史學巨擘殞落…許倬雲辭世享耆壽95歲 唐獎製系列影片悼念

中研院士、2024年唐獎漢學獎得主許倬雲，今（4）日清晨在美國匹茲堡辭世，享耆壽95歲。唐獎教育基金會指出，許倬雲影響台灣史學30餘載，而在獲得唐獎後，更將5000萬元獎金全數捐給蔣經國國際學術交流基金會，鼓勵漢學研究。唐獎教育基金會董事長尹崇堯及執行長陳振川獲悉，除了震驚與哀悼一代史學巨擘殞落，亦深切感念其畢生對於漢學領域與推廣中華文化的貢獻。

許倬雲生於1930年9月2日，其學術生涯以深刻洞察中國古代歷史聞名。唐獎教育基金會指出，他的研究不僅深入探討中國長期歷史的本質問題，更在通史解釋上強調文化的包容性與交流，尋求中國在世界舞台上的定位。唐獎去年頒授漢學獎予許倬雲，表彰其在中國史領域的學術高度。

唐獎教育基金會表示，許倬雲影響台灣史學30餘載，是首位擁有中華民國國籍的唐獎得主。去年7月1日陳振川親赴美國匹茲堡將唐獎獎章及證書預頒給許院士，許倬雲特別邀請夫人孫曼麗共同參與合照及分享榮耀，後續還將唐獎獎金新台幣5000萬元全數交由蔣經國國際學術交流基金會成立「許─孫獎學金」以鼓勵漢學研究，期望中華文化為世界文明發展有所貢獻。

唐獎教育基金會為許倬雲製作一系列影片（https://pse.is/7yn7h8），包括回顧其94年人生經歷、學術進展及對當今世局之洞見的專題影片「縱橫古今立言警世的史學泰斗」；唐獎得獎人演講「在迷茫的世界中尋路」以及於國立台灣大學舉辦的大師論壇「經緯華夏：從大陸到海洋」等唐獎週精彩活動內容，希望民眾能透過這些影片，再次領略許倬雲的見解，回顧其非凡的一生。