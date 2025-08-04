漢學獎得主許倬雲辭世 唐獎感念其畢生漢學貢獻

2024年唐獎漢學獎得主許倬雲院士，4日清晨在美國匹茲堡辭世，享年95歲。唐獎教育基金會尹崇堯董事長及執行長陳振川獲悉，除了震驚與哀悼一代史學巨擘殞落，亦深切感念其畢生對於漢學領域與推廣中華文化的貢獻。

許倬雲院士誕生於1930年9月2日，其學術生涯以深刻洞察中國古代歷史聞名。他的研究不僅深入探討中國長期歷史的本質問題，更在通史解釋上強調文化的包容性與交流，尋求中國在世界舞臺上的定位。許院士的著作展現了他對國家、民族及全人類的深切關懷，被譽為一位兼具博雅理念與淑世精神的歷史學家。唐獎去(2024)年頒授漢學獎予許院士，表彰其在中國史領域的學術高度。

畢業於國立臺灣大學歷史學系，母系執教多年並曾任系主任的許倬雲院士，影響臺灣史學30餘載，是首位擁有中華民國國籍的唐獎得主。去年7月1日陳振川執行長親赴美國匹茲堡將唐獎獎章及證書「預頒」給許院士，許院士特別邀請夫人孫曼麗共同參與合照及分享榮耀。後續還將唐獎獎金新臺幣5千萬元全數交由蔣經國國際學術交流基金會成立「許─孫獎學金」以鼓勵漢學研究，期望中華文化為世界文明發展有所貢獻。陳執行長特別感懷許院士在此高齡及身體不便，仍一直努力不懈將所學和後代分享。

2024年9月27日於臺北舉辦的唐獎頒獎典禮，許院士以錄影致詞，認為唐獎其他三獎項的設置都是為了解決當今世界的問題，而尹創辦人與評選委員會期許漢學獎的使命為找到中華文明在世界文明史過去、現在與未來的定位，並對世界做出貢獻。這正與他個人一生的志業一致；前半生專注研究中國歷史，後半生致力自中華文化萃取出有助解決世界問題的智慧。