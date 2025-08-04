曾籲「別丟掉中華價值」 知名史學大師許倬雲逝世…享耆壽95歲

中研院院士、知名史學大師許倬雲，於8月4日逝世，享年95歲。

蔣經國基金會官網4日釋出消息，指許倬雲不幸於當日清晨在美國匹茲堡離世，享年95歲。

許倬雲為蔣經國基金會創會董事，並長期擔任董事，現為名譽董事，蔣經國基金會指出，他對基金會貢獻良多，影響深遠，「他的離去，本會全體董監事與同仁皆深感不捨與哀慟」。

公開資料顯示，許倬雲1930年生於福建思明，幼年經歷過抗戰的艱苦，1949年來台，後入台大歷史系就讀，並留學美國取得芝加哥大學歷史學博士學位，在返台任教後，於1970年代移民美國，長期任教於匹茲堡大學，現為匹茲堡大學歷史系退休名譽教授。

許倬雲著作等身，包含《萬古江河》、《西周史》、《求古編》、《我者與他者》等數十本著作，近年也出版了新作《美國六十年滄桑：一個華人的見聞》，探討世界局勢。

他於1980年當選為中央研究院院士。他曾先後獲聘為匹茲堡大學歷史系及社會系合聘教授、香港中文大學歷史系講座教授、夏威夷大學講座教授、杜克大學講座教授、東方研究評議會主席；歷任中研院歷史語言研究所副研究員、研究員、特聘講座；台大歷史系副教授、教授、系主任、特聘講座等職。在兩岸乃至國際都享有極高的知名度。

許倬雲是2024年唐獎得主、他當時發表演講深入反思西方文明的問題，並提到美國川普向台灣要保護費的說法，像是清末民初上海租界裡的流氓一樣。他也在演講結尾呼籲，不要丟掉中華價值，「用它來幫助世界，糾正他們一些錯誤，沖淡他們的一些造成的災害」。