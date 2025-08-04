「大木作技術」保存者許漢珍辭世 文化部頒贈總統褒揚令

重要文化資產保存技術「大木作技術」保存者許漢珍7月5日辭世，享耆壽97歲。文化部長李遠今日代表頒贈總統褒揚令，由許漢珍兒子許弘杰代表受贈。

許漢珍1929年生，台南人，17歲入行，跟著父親許銅爐開始學師，自1950年代開始從事寺廟興建工作，曾經參與建造、修復約70餘座廟宇，為台灣少數漢式大木構寺廟建築主持司阜（按場司阜）之一，業界尊稱為「漢珍司」。

文化部表示，漢珍司將傳統大木作技術巧妙結合現代鋼筋混凝土不見木建築技術，其學習與執業的歷程，足為台灣寺廟建築史寫下重要篇章。自2011年，文化部文化資產局補助台南市政府文化局辦理漢珍司的木作技術傳承工作，漢珍司親身演示將其所具備的大木作技術，包括施工計畫、設計、落篙、放樣、算料，建立台灣漢式疊斗式大木棟架技術的重要基礎資料。

漢珍司木作技藝精湛，分別於2010年及2014年獲台南市政府登錄為「大木作」及「結網」傳統工藝保存者，2014年經文化部指定為重要文化資產保存技術「大木作技術」保存者，2015年獲頒台南市政府卓越市民獎，2020年榮獲第5屆國家文化資產保存獎。

李遠表示，許漢珍對於古蹟、歷史建築等大木作技術保存具有重要貢獻，備受各界崇敬，長年致力於投入「大木作技術」傳承及推廣工作，精神令人感佩，其辭世留給世人無限感念。