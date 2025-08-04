批核三多次出現核安事故 民團：「豪賭」的選擇權在民眾手上

民間團體今天召開記者會表示，8月23日舉辦的「核三重啟公投」讓台灣維持非核家園投下變數，核三廠有恆春活動斷層通過，加上核三廠曾發生過多次核安事故及輻射汙染事件，重啟核三顯將增加核電廠勞工與鄰近居民的健康風險，若不幸發生重大核子事故，更將影響許多國人的健康安全，再次呼籲要安全、不要核三。

屏東縣監督核能安全委員會委員、美國愛荷華州立大學核子工程博士賀立維表示，一座核電廠超過原設計壽命的重啟或延役工程，不只需動員龐大的資源、時間、法規與程序的配套，其核島區高汙染的設備如何更新、安全檢驗到國際審查，任何關鍵環節若處理不當，不僅無法達到延長機組的壽命，反而可能導致重大的危機與災難。這是一種面對重大風險、不確定成本與長期責任的一次社會選擇，這種選擇就在投票公民的手上。

慈濟大學公衛系副教授謝婉華表示，以屏東恆春鎮目前約有2萬9000人來說，如果今天發生核災，光是每年每人健檢費用就要花費3500元，初次健檢還要1萬3000元。整體追蹤30年，光健檢費用就要花30億，如果加上補償金、癌症治療、心理照顧、流行病學調查等，那就會花更高的費用，因此這不是一場可以賭的風險，不反對科學發展，但反對用一整個世代的健康去換一次可能出錯的賭注。

前核電職災勞工李桂林表示，自己長年駐守在核一與核二廠的高輻射區域，在1977年健康檢查發現嚴重缺少血小板，後由榮總血液科證明為因輻射傷害引起次發性血小板減少症，因而請調至大觀水力電廠，核電不是鬼神，而是主策的核電幫欺瞞國人，每有事故皆重重隱瞞。核三廢燃料棒已塞滿廢燃料池，全台核電廠都是，又該如何重啟？

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，核三廠核安記錄不良，曾發生多次輻射外洩、廠內輻射空浮事件，公投主文雖以「通過整體安全評估」核三重啟的前提，但安全評估無法完全確保安全，如2013年核三廠曾喪失外電達84天且未及時發現，期間時任總統的馬英九還與時任行政院長的江宜樺率府院幕僚夜宿核三廠，事後才知曝險，核三廠40年來狀況不斷，好不容易屆齡除役，不該再重啟威脅國人健康、安全。