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李遠哲夫人吳錦麗過世享壽90歲 不辦追思會
中央研究院前院長李遠哲博士的夫人吳錦麗女士已於7月12日以90之齡過世。李府親友依吳錦麗女士生前交代，後事一切從簡，已於8月3日火化。不辦追思會。
吳錦麗女士是李院長的小學同學，端莊嫻淑。1962年陪伴李遠哲赴美攻讀博士學位，1986年李遠哲獲得諾貝爾化學獎。期間，吳女士負責教養二子一女以群、以欣、以旋。1994年陪伴李遠哲返國出任中央研究院院長。夫婦鶼鰈情深。
吳女士一年半前發現患胰臟癌，雖經醫院和家人細心照護，最後仍羽化升仙。
據與李府來往密切人士透露，1996年前總統李登輝曾邀李遠哲出任行政院長，2000年前總統陳水扁曾邀李遠哲搭檔競選總統，陳水扁副之，皆因吳錦麗女士希望李遠哲遠離政治是非而未成為事實。
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