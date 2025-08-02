聯合報一周大事7月27日~8月2日

1964年8月2日，中國小姐于儀在邁阿密棕櫚海灘的選美會中，從參加角逐的世界各國佳麗中脫穎而出，當選為1964年環球小姐第五名，中國小姐選拔會總幹事羅祖光夫婦，中午將近十二點時，手提花籃鞭炮趕到于家報喜，進得門來，先道恭喜後，羅祖光立即將鞭砲懸在門上點起，羅太太將花籃送到于儀母親手中後，流出喜悅的淚水。

2025-08-02 09:00