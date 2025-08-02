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聯合報一周大事7月27日~8月2日
國內
27日：首波大罷免大失敗，罷團領袖、「反共護台聯盟」發起人曹興誠表示，罷免團體沒有輸，反觀民進黨只想當「側翼」。
30日：大罷免大失敗，兼任民進黨主席的賴清德總統向公民團體與支持者致歉，並定調全黨繼續八二三罷免戰。
31日：美國白宮宣布各國對等關稅，其中包括擬課徵台灣百分廿的關稅，預計八月七日生效上路。
國外
28日：泰國與柬埔寨廿四日起爆發邊境衝突，馬來西亞總理安華主持泰柬總理出席的調停會議後說，泰柬將立即且無條件停火，廿九日起生效。
30日：俄羅斯遠東堪察加半島外海發生規模八點八地震，周邊海嘯最高五公尺，俄國、日本、美國夏威夷和西岸等多地發布海嘯警報。
31日：美國總統川普簽行政命令，對許多貿易夥伴輸美商品徵百分之十至百分之四十一的關稅。
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