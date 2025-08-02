中華民國童軍代表團赴葡萄牙世界羅浮童軍大會 舉行台灣日活動獲好評

第16屆世界羅浮大會（World Scout Moot）正在葡萄牙奧華（Ovar）舉行，這次共有140位來自中華民國的童軍夥伴參加。中華民國童軍總會在當地時間8月1日舉辦台灣日活動，透過文化展示、互動交流，向全球童軍領袖展現台灣主辦2029年世界羅浮大會的熱情與準備。

中華民國駐葡萄牙代表張亞光大使也前來營地，參與台灣日活動，張亞光表示，曾在大露營開幕初期的7月24日，在里斯本與我國童軍代表團見面，今天再次見證台灣夥伴的努力與熱情，深受感動。

第16屆世界羅浮大會7月25日在里斯本開幕，共有超過117個國家，7000位青年參與。這次大露營活動區分100多條探索路線，羅浮童軍分別出發，7月 31日集中奧華主營地，8月3日在波多（Porto）舉行閉幕典禮。

台灣曾在2004年主辦第12屆世界羅浮大會，去年埃及舉行第43屆世界童軍領袖大會，我國再次爭取主辦2029年第17屆世界羅浮大會，獲得各國代表熱烈支持。這屆葡萄牙世界羅浮大會閉幕時，將進行下屆主辦國交接儀式，由兩位我國童軍青年，代表中華民國接下大會會旗，向全世界表達我國推動世界童軍運動的熱忱。

在這次世界羅浮大會的台灣日活動當中，中華民國童軍總會理事長高國倫表示，台灣日不僅是文化交流，更是對全球羅浮童軍夥伴發出的誠摯邀請。期盼 2029年在中華民國與世界各地青年齊聚一堂，共創屬於新世代的國際盛會。

各國童軍領袖踴躍出席台灣日活動，包括世界童軍委員會主席庫拉索（Danië l Corsen）與埃及童軍領袖歐瑪（Mohammad Omar），都表達對中華民國推動國際童軍的支持，今年10月也將前往台灣高雄，參加第28屆亞太童軍領袖會議。