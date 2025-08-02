快訊

男大十八變？金正恩少年時期照片曝光 對「這項運動」愛不釋手

大雨釀災…西南風持續帶來局部豪雨 7月28日至今3死3失蹤45傷

沈玉琳倒下入院「查不出真正病因」 潘若迪嘆：賺到錢卻賺不了命

聽新聞
0:00 / 0:00

中華民國童軍代表團赴葡萄牙世界羅浮童軍大會 舉行台灣日活動獲好評

聯合報／ 記者高凌雲／台北即時報導
第16屆世界羅浮大會正在葡萄牙舉行，共有140位來自中華民國的童軍夥伴參加，我國將是下屆2029年世界羅浮大會主辦國。圖／中華民國童軍總會提供
第16屆世界羅浮大會正在葡萄牙舉行，共有140位來自中華民國的童軍夥伴參加，我國將是下屆2029年世界羅浮大會主辦國。圖／中華民國童軍總會提供

第16屆世界羅浮大會（World Scout Moot）正在葡萄牙奧華（Ovar）舉行，這次共有140位來自中華民國的童軍夥伴參加。中華民國童軍總會在當地時間8月1日舉辦台灣日活動，透過文化展示、互動交流，向全球童軍領袖展現台灣主辦2029年世界羅浮大會的熱情與準備。

中華民國駐葡萄牙代表張亞光大使也前來營地，參與台灣日活動，張亞光表示，曾在大露營開幕初期的7月24日，在里斯本與我國童軍代表團見面，今天再次見證台灣夥伴的努力與熱情，深受感動。

第16屆世界羅浮大會7月25日在里斯本開幕，共有超過117個國家，7000位青年參與。這次大露營活動區分100多條探索路線，羅浮童軍分別出發，7月 31日集中奧華主營地，8月3日在波多（Porto）舉行閉幕典禮。

台灣曾在2004年主辦第12屆世界羅浮大會，去年埃及舉行第43屆世界童軍領袖大會，我國再次爭取主辦2029年第17屆世界羅浮大會，獲得各國代表熱烈支持。這屆葡萄牙世界羅浮大會閉幕時，將進行下屆主辦國交接儀式，由兩位我國童軍青年，代表中華民國接下大會會旗，向全世界表達我國推動世界童軍運動的熱忱。

在這次世界羅浮大會的台灣日活動當中，中華民國童軍總會理事長高國倫表示，台灣日不僅是文化交流，更是對全球羅浮童軍夥伴發出的誠摯邀請。期盼 2029年在中華民國與世界各地青年齊聚一堂，共創屬於新世代的國際盛會。

各國童軍領袖踴躍出席台灣日活動，包括世界童軍委員會主席庫拉索（Danië l Corsen）與埃及童軍領袖歐瑪（Mohammad Omar），都表達對中華民國推動國際童軍的支持，今年10月也將前往台灣高雄，參加第28屆亞太童軍領袖會議。

世界童軍總會秘書長伯格（David Berg）肯定中華民國多年來在國際的貢獻與努力，對於台灣主辦2029年世界羅浮大會充滿期待。這次葡萄牙主辦世界羅浮大會主席法力雅（Ivo Faria）與召集人葛拉瑟（Ines Graça）向我國代表分享籌辦這次世界大會備經驗。

中華民國將在2029年主辦世界羅浮童軍大會，我國童軍代表團在這屆葡萄牙世界羅浮童軍大會台灣日活動，對全球羅浮童軍夥伴發出誠摯邀請，期盼2029年在台灣與世界各地青年齊聚一堂。圖／中華民國童軍總會提供
中華民國將在2029年主辦世界羅浮童軍大會，我國童軍代表團在這屆葡萄牙世界羅浮童軍大會台灣日活動，對全球羅浮童軍夥伴發出誠摯邀請，期盼2029年在台灣與世界各地青年齊聚一堂。圖／中華民國童軍總會提供

童軍 葡萄牙

延伸閱讀

賴清德下令精準罷免？蔣萬安回應「現在是全台艱困時刻」

昨喊話賴清德停止惡罷 超強「母雞」蔣萬安今即行動助陣羅明才

棒球／火星人棒球大會開打 彭政閔選苗栗舉行有深意

國台辦談「取代中華民國」 陸委會：中共無權代表台灣

相關新聞

中華民國童軍代表團赴葡萄牙世界羅浮童軍大會 舉行台灣日活動獲好評

第16屆世界羅浮大會（World Scout Moot）正在葡萄牙奧華（Ovar）舉行，這次共有140位來自中華民國的童...

照片看歷史／1964年于儀得環球小姐第五名 家中放鞭炮

1964年8月2日，中國小姐于儀在邁阿密棕櫚海灘的選美會中，從參加角逐的世界各國佳麗中脫穎而出，當選為1964年環球小姐第五名，中國小姐選拔會總幹事羅祖光夫婦，中午將近十二點時，手提花籃鞭炮趕到于家報喜，進得門來，先道恭喜後，羅祖光立即將鞭砲懸在門上點起，羅太太將花籃送到于儀母親手中後，流出喜悅的淚水。

核安會預告修法核電機組再運轉規範 在野黨：為台電鋪路

核三廠重啟公投八月廿三日投票，核安會昨預告將修正條文，規範未來核電機組若要延長運轉，必須檢附「輻射相關議題查核評估報告」...

【重磅快評】關稅鬼混就算了 郭智輝勘災只會雙手抱胸？

中南部風災、暴雨不斷，總統賴清德總算在大罷免後「回神」，下令成立災後復原前進指揮所。不過，應是災後復原要角的經濟部長郭智...

邱泰源監交⋯國健署長沈靜芬今上任 未接見場外反加熱菸團體

近期衛福部司署長換血，國健署長由成大醫院小兒感染科主任沈靜芬接任，今天由衛福部長邱泰源監交，完成交接儀式。國健署前署長吳...

災後復原獨厚台南？ 17日前簽房屋修繕約 政院補助尾款2萬

為加速台南災後房屋修繕作業，避免後續重複致災，行政院7月颱風豪雨雲嘉南災後復原前進指揮所1日由指揮官陳金德宣布，即日起至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。