快訊

審查關稅協議不放水！ 王鴻薇：賣台還要拉在野一起？

網傳許光漢「7月底已退伍」是假的！真實退役時間曝光

高雄旗山大雨！路邊機車仍在發動…騎士不見蹤影「疑摔水溝被沖走」

落實流浪犬貓安樂死連署速破提案門檻 正反意見網掀論戰

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
有民眾提議，面對遊蕩犬貓數量與日俱增，應該落實動物收容所人道安樂死、強化飼主管理責任，尤其餵食者也與管領人一樣，應該依據動保法承擔飼主責任。掀起正反不同意見論戰。圖／聯合報系資料照
有民眾提議，面對遊蕩犬貓數量與日俱增，應該落實動物收容所人道安樂死、強化飼主管理責任，尤其餵食者也與管領人一樣，應該依據動保法承擔飼主責任。掀起正反不同意見論戰。圖／聯合報系資料照

有民眾在國發會「公共政策網路參與平台」提議，面對遊蕩犬貓數量與日俱增，應該落實動物收容所人道安樂死、強化飼主管理責任，尤其餵食者也與管領人一樣，應該依據動保法承擔飼主責任。這項提案已經獲得超過5000人附議，不過也在留言區掀起正反不同意見的論戰。

這項提案在7月10日提出，至今獲得5284人附議，於7月30日成立，正在等待主管機關於9月30日前回應說明。

提案者主張，多年以來，民眾遭遊蕩犬追咬、甚至致死的事件屢見不鮮；石虎、白鼻心、山羌等本土物種，幾乎都已將犬隻攻擊列為「主要死亡原因」之一。長年以來政策與輿論過度強調「TNR」（捕捉、絕育、回置），讓遊蕩犬貓管理走向一個完全錯誤的方向，「回置」變成棄養的藉口，卻忽視遊蕩犬貓的動物福利、人犬衝突、野生動物受害、各種疾病傳播風險及收容所爆滿等問題。

提案者指出，流於制度或理論上的「TNR」口號，不僅無法真正減少遊蕩動物的數量，最終也無法回應社會與生態層面的長期衝突。他主張，根據「動物保護法」第12條規定，在特定情況下，例如經濟利用、科學研究、疾病控制、品種改良或「解除痛苦等目的，仍得依法進行安樂死。」提案者強調，安樂死程序早已有嚴謹審核機制，必須由兩位以上獸醫師共同評估，並嚴格依照程序進行，卻因主管機關懼於輿論與動保團體壓力，選擇逃避。

提案者同時主張，根據「動物保護法」第三條第七款跟第五條第二項，飼主與管領人應負結紮、醫療、收容等照護責任。多起司法案例亦確認，餵食者本就該被視為飼主與管領人並為遊蕩犬貓造成的問題負責。他強調，看到遊蕩犬要做的事，是通報主管機關來抓狗，而不是餵食牠，餵食收容照顧，就形同飼主，法律上完全沒有模糊空間。

這項提案提出後，在政策平台上掀起熱烈討論，有支持者主張「恢復安樂死對環境、人民生命財產安全以及本土物種的續存都非常重要」、「為了餵養者愛心氾濫，其他野生動物就要面臨生存風險，用路人要擔心貓狗竄出導致車禍，還要自行迴避可能發生的人犬衝突，覺得非常荒謬」。

不過也有民眾質疑「你可以主張安樂死，你也可以支持撲殺政策，但在你提倡之前，請先想清楚：你能親手執行嗎？」、「其實提案者是想「恢復撲殺」流浪動物，但因為怕說要「恢復撲殺」太難聽沒人要支持，所以用欺瞞民眾方式說要「恢復安樂死」以騙取更多民眾的附議量。」

主管 安樂死 流浪動物

延伸閱讀

呼應賴清德？ 美眾議員跨黨派提案 促美台建立國防工業合作

藍白立院聯手過決議 要求政院補足被刪減的地方補助款

普發5萬元提案爆紅 花蓮民進黨議員嚗由來「反諷傅崐萁」

新北綠議員將提案普發1萬6000元 市府：新北累計虧損887億

相關新聞

落實流浪犬貓安樂死連署速破提案門檻 正反意見網掀論戰

有民眾在國發會「公共政策網路參與平台」提議，面對遊蕩犬貓數量與日俱增，應該落實動物收容所人道安樂死、強化飼主管理責任，尤...

照片看歷史／1964年于儀得環球小姐第五名 家中放鞭炮

1964年8月2日，中國小姐于儀在邁阿密棕櫚海灘的選美會中，從參加角逐的世界各國佳麗中脫穎而出，當選為1964年環球小姐第五名，中國小姐選拔會總幹事羅祖光夫婦，中午將近十二點時，手提花籃鞭炮趕到于家報喜，進得門來，先道恭喜後，羅祖光立即將鞭砲懸在門上點起，羅太太將花籃送到于儀母親手中後，流出喜悅的淚水。

核安會預告修法核電機組再運轉規範 在野黨：為台電鋪路

核三廠重啟公投八月廿三日投票，核安會昨預告將修正條文，規範未來核電機組若要延長運轉，必須檢附「輻射相關議題查核評估報告」...

【重磅快評】關稅鬼混就算了 郭智輝勘災只會雙手抱胸？

中南部風災、暴雨不斷，總統賴清德總算在大罷免後「回神」，下令成立災後復原前進指揮所。不過，應是災後復原要角的經濟部長郭智...

邱泰源監交⋯國健署長沈靜芬今上任 未接見場外反加熱菸團體

近期衛福部司署長換血，國健署長由成大醫院小兒感染科主任沈靜芬接任，今天由衛福部長邱泰源監交，完成交接儀式。國健署前署長吳...

災後復原獨厚台南？ 17日前簽房屋修繕約 政院補助尾款2萬

為加速台南災後房屋修繕作業，避免後續重複致災，行政院7月颱風豪雨雲嘉南災後復原前進指揮所1日由指揮官陳金德宣布，即日起至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。