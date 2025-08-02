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全國孝行獎得獎者年逾花甲 反映晚年陪伴與代際支持

中央社／ 台北2日電

114年全國孝行獎表揚典禮13日將在澎湖縣演藝廳舉行，共30人獲獎。內政部指出，今年孝行楷模有20位年逾花甲，反映晚年陪伴與代際支持愈受重視，也彰顯「智慧行孝」在當代的重要性與實踐價值。

內政部今天透過新聞稿指出，全國孝行獎創辦以來已邁入第43年，每年透過公開選拔與表揚，持續發掘並肯定那些默默用心守護家人的平凡英雄，喚起社會對孝道價值的重視與傳承，114年全國孝行獎表揚典禮13日將於澎湖縣演藝廳舉辦。

內政部說，今年全國孝行獎延續「多元孝行」的理念，在長期陪護組、善用資源組、扶助實現組、同心協力組及顯親傳孝組等5組架構下，評選出30名孝行楷模。其中長期陪護組澎湖縣林玉彩，20多年來耐心陪伴母親就醫復健，無怨無悔地承擔照護重任，溫暖支持母親度過艱難時光；善用資源組台中市余素卿，為照顧公公申請長照服務、引進製氧機與血氧監測設備，更主動接受整合式病房護佐訓練並取得照護證照，親自參與公公住院期間的照顧。

台灣已邁入超高齡社會，內政部說，今年孝行楷模與其孝親對象的平均年齡也明顯提高，今年獲獎者有20位年逾花甲之年，更有3位孝親對象為百歲人瑞，反映晚年陪伴與代際支持愈受重視，也進一步彰顯智慧行孝在當代的重要性與實踐價值。

為表達對孝行楷模的敬意，內政部頒發每位楷模新台幣5萬元獎勵金與獎座外，中低收入戶另加發3萬元獎助金，期盼鼓勵更多人珍惜親情、及時行孝。內政部也說，更多今年孝行楷模事蹟，可至「2025孝行表揚專輯（https://www.moi.gov.tw/cl.aspx?n=11177）觀看分享。

內政部 澎湖縣

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