快訊

審查關稅協議不放水！ 王鴻薇：賣台還要拉在野一起？

網傳許光漢「7月底已退伍」是假的！真實退役時間曝光

高雄旗山大雨！路邊機車仍在發動…騎士不見蹤影「疑摔水溝被沖走」

唐獎執行長陳振川訪日頂尖學府 交流防災科技

中央社／ 台北2日電

唐獎基金會執行長陳振川近日訪日，除拜會日本歷屆唐獎得主外，有台灣莫拉克風災重建經驗的陳振川，也與東北大學等交流防災科技，一同面對極端氣候下的重大天災挑戰。

唐獎基金會今天發布新聞稿指出，俄羅斯遠東堪察加半島外海7月30日發生規模8.8強震，雖未在太平洋廣泛地區引發災難型海嘯，但在現今極端氣候下，東亞各國仍面臨大地震、海嘯、颱風、暴雨等天災挑戰。

陳振川於7月中旬拜訪日本東北大學，受到校長富永悌二等人的熱情接待，雙方交流防災科技與災後重建經驗。

另外，東北大學副校長今村文彥是國際知名海嘯工學專家，目前擔任日本內閣府復興廳（ReconstructionAgency）下設的復興推進委員會主任委員。今村文彥6月訪台時，在曾任莫拉克颱風災後重建推動委員會執行長陳振川的陪同下，參觀台灣莫拉克風災後的重建成果，留下深刻印象，期盼與台灣有更多交流互動。

陳振川在日本311地震後不久，便到災區實地考察，他回憶當時日本大學受創嚴重，校園建築物多有補強加固。這次訪日，他也特別前往東北大學新建於青葉區校區的災害研究所，實地了解日本最新的防災科技與重建成果。

此行陳振川也拜訪2020年唐獎生技醫藥獎得主岸本忠三、2014年唐獎生技醫藥獎得主本庶佑所屬的大阪大學、京都大學，針對唐獎在學術界角色及高等教育發展交換意見。

陳振川指出，大阪與京都兩所大學都以唐獎得主為典範，積極投入學術傳承。例如，大阪大學運用捐款及岸本忠三研發藥物的專利收益，設立醫學史料館；京都大學則在癌症免疫綜合研究中心，設有本庶佑專屬展示空間，藉此紀念他們的學術成就，延續其開創性的研究發展及傳奇歷史。

陳振川期盼未來台灣的大學也能培養出具全球影響力的大師級學者，並參考國際頂尖大學做法，活化學術資源與推動創新研究。

唐獎 日本

延伸閱讀

五大產業…關稅海嘯第一排 受日、韓夾… 競爭力惡化

俄強震海嘯警報解除 多國數百萬人返家 3原因損毀有限

錯怪龍樹諒？日網熱議「7月強震海嘯預言成真」專家說話了

俄羅斯8.8強震為何沒掀「巨獸級」海嘯？專家揭背後原因

相關新聞

照片看歷史／1964年于儀得環球小姐第五名 家中放鞭炮

1964年8月2日，中國小姐于儀在邁阿密棕櫚海灘的選美會中，從參加角逐的世界各國佳麗中脫穎而出，當選為1964年環球小姐第五名，中國小姐選拔會總幹事羅祖光夫婦，中午將近十二點時，手提花籃鞭炮趕到于家報喜，進得門來，先道恭喜後，羅祖光立即將鞭砲懸在門上點起，羅太太將花籃送到于儀母親手中後，流出喜悅的淚水。

核安會預告修法核電機組再運轉規範 在野黨：為台電鋪路

核三廠重啟公投八月廿三日投票，核安會昨預告將修正條文，規範未來核電機組若要延長運轉，必須檢附「輻射相關議題查核評估報告」...

【重磅快評】關稅鬼混就算了 郭智輝勘災只會雙手抱胸？

中南部風災、暴雨不斷，總統賴清德總算在大罷免後「回神」，下令成立災後復原前進指揮所。不過，應是災後復原要角的經濟部長郭智...

邱泰源監交⋯國健署長沈靜芬今上任 未接見場外反加熱菸團體

近期衛福部司署長換血，國健署長由成大醫院小兒感染科主任沈靜芬接任，今天由衛福部長邱泰源監交，完成交接儀式。國健署前署長吳...

災後復原獨厚台南？ 17日前簽房屋修繕約 政院補助尾款2萬

為加速台南災後房屋修繕作業，避免後續重複致災，行政院7月颱風豪雨雲嘉南災後復原前進指揮所1日由指揮官陳金德宣布，即日起至...

影／綠委呼籲強固溫網設施以租換貸 政府補租金農民免揹債

民進黨立委賴惠員、邱志偉、鍾佳濱、郭國文等人今天召開「災後重建新模式：強固溫網設施以租換貸，政府補租金農民免揹債」記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。