唐獎執行長陳振川訪日頂尖學府 交流防災科技

唐獎基金會執行長陳振川近日訪日，除拜會日本歷屆唐獎得主外，有台灣莫拉克風災重建經驗的陳振川，也與東北大學等交流防災科技，一同面對極端氣候下的重大天災挑戰。

唐獎基金會今天發布新聞稿指出，俄羅斯遠東堪察加半島外海7月30日發生規模8.8強震，雖未在太平洋廣泛地區引發災難型海嘯，但在現今極端氣候下，東亞各國仍面臨大地震、海嘯、颱風、暴雨等天災挑戰。

陳振川於7月中旬拜訪日本東北大學，受到校長富永悌二等人的熱情接待，雙方交流防災科技與災後重建經驗。

另外，東北大學副校長今村文彥是國際知名海嘯工學專家，目前擔任日本內閣府復興廳（ReconstructionAgency）下設的復興推進委員會主任委員。今村文彥6月訪台時，在曾任莫拉克颱風災後重建推動委員會執行長陳振川的陪同下，參觀台灣莫拉克風災後的重建成果，留下深刻印象，期盼與台灣有更多交流互動。

陳振川在日本311地震後不久，便到災區實地考察，他回憶當時日本大學受創嚴重，校園建築物多有補強加固。這次訪日，他也特別前往東北大學新建於青葉區校區的災害研究所，實地了解日本最新的防災科技與重建成果。

此行陳振川也拜訪2020年唐獎生技醫藥獎得主岸本忠三、2014年唐獎生技醫藥獎得主本庶佑所屬的大阪大學、京都大學，針對唐獎在學術界角色及高等教育發展交換意見。

陳振川指出，大阪與京都兩所大學都以唐獎得主為典範，積極投入學術傳承。例如，大阪大學運用捐款及岸本忠三研發藥物的專利收益，設立醫學史料館；京都大學則在癌症免疫綜合研究中心，設有本庶佑專屬展示空間，藉此紀念他們的學術成就，延續其開創性的研究發展及傳奇歷史。

陳振川期盼未來台灣的大學也能培養出具全球影響力的大師級學者，並參考國際頂尖大學做法，活化學術資源與推動創新研究。