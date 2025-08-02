核安會預告修法核電機組再運轉規範 在野黨：為台電鋪路

核三廠重啟公投八月廿三日投票，核安會昨預告將修正條文，規範未來核電機組若要延長運轉，必須檢附「輻射相關議題查核評估報告」、「耐震安全評估說明」等文件，還要提「再運轉計畫」。在野黨表示，修正不可能沒有總統與行政院長的授意，民進黨政府顯然拉不下臉來宣布能源政策轉向。

立法院五月三讀修法，延長核電機組運轉年限最長廿年，等同核電廠運轉時間可由現行四十年，延長最多至六十年，核安會昨預告配套子法「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法部分條文修正草案」。

行政院發言人李慧芝說，賴清德總統和行政院長卓榮泰針對核能議題，都重申政府必須秉持「核安無虞」、「核廢有解」以及「社會共識」的「三個原則」，修訂子法時，務必以確保核能安全為首要考量，已除役的核電廠若有重啟再運轉的需求，也必須進行輻射查核以及耐震等安全評估，經主管機關換發執照後始得運轉。

根據核安會預告的條文，核子反應器設施執照有效期間累計達四十年，仍需繼續運轉者，經營者得於執照有效期間屆滿前，填具換照申請書，並檢附「輻射相關議題查核評估報告」、「耐震安全評估說明」等文件，報請主管機關審核。

預告條文並規定，核子設備經營者申請換發運轉執照時，應檢附相關文件與「再運轉計畫」，載明設施再運轉工作項目、定期維護檢查規畫等事項。

「再運轉計畫」經核定並執行完成，經營者應提出執行結果報告，經主管機關核定並換發運轉執照後，始得裝填核子燃料，繼續運轉。

民眾黨提出核三重啟公投，黨主席黃國昌今天將赴核三廠所在地屏東恆春鎮開公投說明會，面對核安會將修法，民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，目前民進黨錯誤能源政策中，重啟核電就是一個最佳選擇，再加上美國也很清楚表達願意賣給我國核電，包括技術設備跟核廢料處理，現在正值高關稅談判期間，是很好的重啟核電時機點。

國民黨立委陳菁徽說，這樣的修正，性質上就是在替台電鋪路。不可能沒有總統與行政院長的授意，民進黨政府顯然拉不下臉來宣布政策轉向，八二三「核三延役」公投，綠營不如「起義來歸」。