「全家總動員，只為孩子的一個笑容」 臺中托育人員用愛托起每一個未來

「從一隻手抱得動，到要追著跑、蹲下來一起唱歌跳舞，那些孩子成長的瞬間，就是我每天工作的成就感。」王萬富眼中閃著笑意。這位榮獲「優質保爸」殊榮的托育人員，八年前在太太的鼓勵下踏進這條路，如今已是熟練的“奶爸”，他總說：「只要有心，沒有做不到的。」

王萬富說，托育工作最大的優點就是有滿滿的成就感。 圖／臺中市政府社會局 提供

另一位得獎者謝淑萍，則用「全家總動員」形容她的托育旅程。從丈夫幫忙準備副食品，到孩子幫忙教幼兒唱歌、玩遊戲，托育早已融入家庭生活。「家人的支持，讓我能安心發揮托育理念，打造一個孩子最安心的成長空間。」

謝淑萍從事居家托育服務12年，家庭的支持使她得以自由發揮托育理念、打造安全的托育環境。 圖／臺中市政府社會局 提供

為了表揚像王萬富、謝淑萍這樣默默付出的守護者，臺中市社會局辦理「優質居家托育人員計畫」，並舉行「績優托育服務表揚典禮」，鼓勵用愛心、細心、耐心、用心守護孩子的每一位托育人員。透過這項計畫，臺中不只提升托育品質，也讓更多家長安心把孩子送到這值得信任的“第二個家”。

傳愛的力量：專業、溫柔、堅持不懈

「大家總以為托育是女人的事，但其實愛孩子的人，無論男女，都可以成為托育英雄。」王萬富的話一語中的，也正好呼應臺中市113年首次設立的「優質保爸」獎項，用實際行動打破性別刻板印象。

只要有心，沒有做不到的，用行動，就可以打破刻板印象。 圖／臺中市政府社會局 提供

臺中市「優質居家托育人員評選計畫」，由社會局與居家托育服務中心合作，從收托年資、托育環境、安全衛生、專業成長到特殊貢獻等多方面進行嚴謹評選。評選標準不只看硬體設施，更重視托育人員的「軟實力」──如何與孩子互動、如何設計副食品與教具、與家長的溝通狀況，是否具備照護特殊需求幼兒的能力。

「有些孩子剛送托時幾乎不講話，我用唱歌、講故事、玩感統遊戲慢慢引導他，看到他後來能大聲和我說『早安』，真的超級感動。」這是得獎者之一的羅玉卿在受訪時分享的小故事，卻讓現場所有人紅了眼眶。因為真正的托育，不只是照顧，更是一場細膩的陪伴與等待。

安心的選擇：家長最強的後盾

3歲的恩恩從10個月大就開始接受居家托育，媽媽林小姐說：「剛開始很不安，但看到保母家裡乾淨、溫暖，又會主動傳影片、照片分享孩子一天的狀況，整個人放心了。」她說，這幾年她和保母已經像家人一樣，不只恩恩喜歡去，連家裡的阿公阿嬤都常說：「這樣的保母太難得了！」

真正的托育，不只是照顧，更是一場細膩的陪伴與等待。 圖／臺中市政府社會局 提供

社會局強調，托育制度不僅保障孩子的安全與健康，也保障家長的信任與權益。透過居家托育服務中心的媒合，家長可尋找已完成專業訓練且具有登記資格的居家托育人員。這不只是找保母，更是在找孩子人生前幾年的「陪跑者」。

目前臺中市實施「平價托育政策」，只要是送托準公共托育服務（居家保母或托嬰中心），一般家庭每月可獲1萬3,000元的補助，送托托嬰中心者還能額外再獲1,400元補助，大大減輕育兒負擔。從107年到今年，準公共托嬰中心從99家增加至158家，居家托育人員也從3,652人成長至4,150人，服務更普及，也更貼近需求。

對幼兒照顧有熱情、有耐心的市民朋友，都加入托育行列，成為孩子成長路上的溫柔力量。 圖／臺中市政府社會局 提供

托起幸福：邀請您成為孩子的光

托育，不只是照顧孩子，更是一場愛的延伸與自我價值的實現。許多得獎者都是全職媽媽轉職、退休教師二度就業、甚至像王萬富一樣，是職涯轉彎後的嶄新起點。他說：「只要有心，男生一樣可以哄睡、煮副食品、換尿布，還能唱跳講故事。成就感滿滿，真的不輸其他工作。」

臺中社會局誠摯邀請對幼兒照顧有熱情、有耐心、有責任感的市民朋友，一起加入托育行列。托育不分性別，只要有愛心、耐心、願意為孩子彎下腰，和蹲下來聆聽的那份真心。只要通過專業訓練並取得登記資格，就能成為臺中托育系統的一份子，不僅保障自身工作權益，也能為更多家庭帶來溫暖與安心。

未來，市府將持續推動多元友善的托育服務，不僅提供專業輔導、定期進修課程與交流平臺，也會透過評選與表揚機制，讓更多優質托育人員被看見、被肯定。我們希望，每一位托育人員都能成為孩子的引路人，每一位家長都能遇見值得信賴的照顧者。

讓我們攜手打造一座「敢生、樂養」的幸福城市，讓孩子們在愛與專業中茁壯，讓托育變成臺中最溫柔也最堅定的力量。

如需社會局各區居家托育服務中心媒合、資格申請等資訊，歡迎至臺中市社會局托育專區查詢：https://www.society.taichung.gov.tw/13710/13735/13738/13753/461408/

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