【重磅快評】關稅鬼混就算了 郭智輝勘災只會雙手抱胸？

中南部風災、暴雨不斷，總統賴清德總算在大罷免後「回神」，下令成立災後復原前進指揮所。不過，應是災後復原要角的經濟部長郭智輝卻被媒體捕捉陪同閣揆勘災時遠遠站在後方、雙手抱胸的鏡頭；災民飽受水患之際，經濟部猛製圖卡宣傳治水績效有多好。郭智輝說要再編1000億元來治水，在災民看來，郭為台電爭取1000億元撥補還比較認真些。

7月7日風災肆虐南台，即使台南有七、八千間屋頂被掀翻，沿海鄉鎮一、二十天沒有手機訊號，賴清德似乎仍只在意與公民團體同行衝刺大罷免；即使到台南勘災，也只想著作球給自己的子弟兵，把總統做成了黨主席。

結果726大罷免慘遭滑鐵盧後，緊接著中南部暴雨不斷，賴清德才想起總統該做的事，趕緊進駐中央災害應變中心，下令成立雲嘉南災後復原前進指揮所，但動作已慢了好幾拍。這也難怪最新民調顯示，賴清德滿意度暴跌，從44.7%下滑至34.6%，不滿意度從上月46.8%上升至56.6%，賴卓體制面臨最艱困的局面。

如果賴清德只會拚政治，至少他的執行長卓榮泰就要在政務上緊發條才行。但事與願違，天災來了，台南數千民宅屋頂開天窗、沿海地區手機不通猶如孤島，好像都不關行政院的事，卓揆一天到晚就只想提釋憲和國會對抗，直到總統說要設指揮所，卓揆才說8月中他也要提出颱風災後復原特別條例，馬上被在野黨打槍，要求在8日前將特別條例送立法院審議。

賴卓體制到底出了什麼問題？7月7日丹娜絲襲台，過了20天賴總統才想到要設前進指揮所；指揮所設立後，行院院才說要提出災後復原特別條例，但時間卻得再等半個月。災民此刻已度日如年，暴雨每天來報到，總統、行政院長卻如此「慢條斯理」，不能急民所急、苦民所苦，大罷免大失敗也只是剛好而已。

更扯的是，民進黨立院總召柯建銘昨天朝野協商災後復原特別條例時神隱，今天又跑出來叫嚷，宣稱823罷免投票是背水一戰，黨主席已經下令，現在的重點在於823的精準罷免。要問的是，他或者黨主席賴清德的心中還有災民？還有對美關稅嗎？

另一個讓人看不下去的是經濟部長郭智輝了。颱風也好、暴雨也罷，統統和經濟部職掌的治水有關，下鄉勘災即使C位讓給院長，郭智輝至少應該是站一旁聽取民瘼，偏偏他像個大老闆似的雙手抱胸，遠遠站在後面，災民心聲他聽到了嗎？直到災民問卓揆家中電器受損怎麼辦，卓才轉頭發現郭站得遠遠的，現場尷尬到了極點。

最離譜的是，中南部到處淹水，經濟部卻猛發圖卡宣傳前瞻計畫治水有成，多處原本易積淹地區在治水建設幫助下，積水面積明顯減少、退水時間大幅縮短，並舉了台南後壁、嘉義鹿草、雲林水林等地區為例，而多數地區正是這波暴雨淹水的重災區，引來網友反嗆「淹成這樣真佩服還有勇氣做圖卡」、「真就喪事喜辦耶」，連綠委吳思瑤都看不下去，直言傻眼、生氣，經濟部要檢討。

經濟部宣傳的前瞻計畫治水，其實被詬病不少。40年來台灣灣投入治水預算超過4400億元，據立委王鴻薇統計，光是前瞻建設就有2500億元，如果2500億元無法治好水患，郭智輝說要投1000億元就能治水患？更特別的是，郭智輝對美關稅根本狀況外，被立委批鬼混，更非水利專家，卻能創造新名詞，說要6年花1000億元完成「末端治水」，才過兩天又被卓榮泰改為4年，如果到頭來只是趕發包加高加蓋河堤，也不過是另一場的政治分贓而已。