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邱泰源監交⋯國健署長沈靜芬今上任 未接見場外反加熱菸團體

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
近期衛福部司署長換血，國民健康署署長由「台南幫」出身的成大醫院小兒感染科主任沈靜芬接任，今天由衛福部長邱泰源監交，完成交接儀式。圖／國健署提供
近期衛福部司署長換血，國民健康署署長由「台南幫」出身的成大醫院小兒感染科主任沈靜芬接任，今天由衛福部長邱泰源監交，完成交接儀式。圖／國健署提供

近期衛福部司署長換血，國健署長由成大醫院小兒感染科主任沈靜芬接任，今天由衛福部長邱泰源監交，完成交接儀式。國健署前署長吳昭軍108年上任，任職6年，卸任前國健署公布2家業者加熱菸通過審核，拒菸聯盟等民團今天上午聚集國健署前，欲向沈靜芬遞交陳情書，但她未現身，由副署長賈淑麗全程陪同民團聽取訴求並回應 。

菸害防制法修法後，禁止電子煙，納管加熱菸，但國內一直沒有廠商被審核通過，7月29日公布「有條件通過」美國及日本菸商高達14個品項加熱菸、4個組合元件申請案。趕在新署長上任第一天，全國家長團體及教師團體等173個團體組成的拒菸聯盟，表達強烈譴責與嚴正抗議，強調加熱菸議題將是沈靜芬上任必須要處理的首要議題。

國健署指出，前署長吳昭軍致力推動成人預防保健改革、代謝症候群防治以及銀髮健身俱樂部拓點；為落實總統健康台灣政見，擴大癌症篩檢政策、健康台灣三高防治888計畫、擴大成人健康檢查服務及提升兒童發展聯合評估量能等多項政策，秉持「全民均健」之使命，對民眾健康貢獻卓著。

衛福部對外說明，吳昭軍屆齡退休，但他退休日期為明年1月，今天卸任後，將在部立台北醫院擔任顧問醫師，每周固定有顧問門診，他曾受訪指出，擔任署長是一時的，但當醫師卻是永遠的。

國健署表示，新任署長沈靜芬就任前，擔任小兒科醫師，且曾赴泰國與英國執行研究，具臨床醫師背景、豐富經歷及良好國際視野；她也是「健康台灣推動委員會」委員，熟悉促進全民健康生活之理念與推動內容，將可持續執行國健署重要業務，實現「健康台灣」願景，盼各界支持肯定。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

醫師 國健署 加熱菸

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