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災後復原獨厚台南？ 17日前簽房屋修繕約 政院補助尾款2萬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
丹娜絲颱風造成許多房舍石綿瓦屋頂毀損。(本報資料照片)
丹娜絲颱風造成許多房舍石綿瓦屋頂毀損。(本報資料照片)

為加速台南災後房屋修繕作業，避免後續重複致災，行政院7月颱風豪雨雲嘉南災後復原前進指揮所1日由指揮官陳金德宣布，即日起至8月17日止，屋頂及外牆受損面積達20平方公尺以上的受災戶，若與前進指揮所媒合廠商完成簽訂修繕契約書，行政院將加碼補助2萬元修繕尾款。

據了解，政院祭出修繕尾款補助，未來將適用到所有災區，目前由台南先行，其餘縣市仍在洽談中，修繕契約時限也會不同。

國民黨立委張嘉郡表示，颱風受災戶襲擊南台灣，不只台南包括雲林嘉義都是重災區，行政院卻獨厚台南，製造災民的相對剝奪感，對災民是二度傷害。

行政院今發出新聞稿表示，為加速台南災後房屋修繕作業，避免後續重複致災，並提升民眾修繕意願，「行政院114年7月颱風豪雨雲嘉南災後復原前進指揮所」今由指揮官陳金德宣布，即日起至8月17日止，屋頂及外牆受損面積達20平方公尺以上之受災戶，若與前進指揮所媒合之廠商完成簽訂修繕契約書，行政院將加碼補助2萬元修繕尾款。

行政院表示，此措施旨在提升修繕效率，協助災民儘速恢復安全居所，並落實行政院「迅速復原、民眾優先」的政策原則。

行政院表示，針對經濟弱勢戶，因台南市政府已開設善款專戶，陳指揮官也表示，其房屋修繕作業由臺南市政府統籌辦理，相關修繕費用亦由市府全額負擔，期盼中央地方協力，不讓任何一戶災民在重建路上被落下。

台南 災後 行政院

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