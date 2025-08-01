強化農業韌性 立委籲推動「以租換貸」助災後重建
丹娜絲颱風重創嘉南高屏地區，農業部統計災損逾32億元，其中設施損失近4.9億元。農業部提供低利貸款並延長免息期至一年。民進黨立委賴惠員、邱志偉、鍾佳濱、郭國文等人上午舉行「災後重建新模式：強固溫網設施以租換貸，政府補租金農民免揹債」記者會，對於農民憂心重建時間長、貸款壓力大，呼籲農業部進一步支援。
立委鍾佳濱建議推動「設施租賃制度」，由業者投資設施出租，政府補貼租金，減輕農民負擔並提升抗災能力。此制度可促進設施標準化並由業者負責保險與維護。
立委郭國文則指出，青農資金有限，重建延誤與施工價格不透明影響農業意願，建議延長免息期與調整農保兼職規定，協助農民在重建期間穩定生活。
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