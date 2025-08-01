影／綠委呼籲強固溫網設施以租換貸 政府補租金農民免揹債

民進黨立委賴惠員、邱志偉、鍾佳濱、郭國文等人今天召開「災後重建新模式：強固溫網設施以租換貸，政府補租金農民免揹債」記者會。丹娜絲颱風7月初重創嘉南高高屏地區，根據農業部統計，災損高達32億8050萬元，隔中溫網室、畜舍魚塭等設施災損驚人，共計約4.9億元。農業部決定救助低利貸款免息延長為一年。不過基層仍擔憂，因大量溫室同時受損，重建時間超過一年，不但沒有收入，還要同時負擔舊有貸款、新的設施貸款，希望農業部能專案處理，加速農漁友重建。

立委鍾佳濱分析，現溫網室得補助50%，但結構型鋼骨溫網室補助之於其建置成本比例相對於其他種類過低，農民自負擔比例較高，金額也相對較大，導致多數農民選擇耐候性較差之種類，故無法挺過本次災害。鍾佳濱呼籲應推動「設施租賃制度」，由租賃業者投資設施、提供農民租用，農民不須承擔大額負債。政府亦可補貼農民租金，除減輕農民負擔，並可提升租賃業者投入誘因，對業者來說，政府補貼租金相當於該部分為無風險穩定輸入，且設施為業者資產，基於風險分擔及為免損失過大之考量，業者也有能力負擔保險。

郭國文表示，這次網溫室受損嚴重，政府雖已提高補助比率到80%協助重建，不過地方有許多青農陳情有施工業者趁重建需求大，利用報價不透明拖工時的方式，就像是溫網室蟑螂一般，風災走後繼續留在當地肆虐。郭國文補充新進青農資金較少，連年風災造成損失減少從農意願，農業部雖然在7月中宣布半年免息延長為一年，但現實上重建溫室耗資耗時，大約需等待1年，加上之後整地、復種、恢復務農所需時間，綜合評估，溫室受災農民可能需要2年左右才能重回農務，這段時間舊有加上新的貸款會讓願意投入農業的青農喘不過去，呼籲農業部再次調整免息期。