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影／藥師立法院剃頭 抗議衛福部違法核釋「藥事法」

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
藥師公會全聯會今天快閃立法院群賢樓前舉行記者會，現場三名藥師壯士剃光頭明志。記者邱德祥／攝影
藥師公會全聯會今天快閃立法院群賢樓前舉行記者會，現場三名藥師壯士剃光頭明志。記者邱德祥／攝影

為捍衛藥師專業、守護全民用藥安全，藥師公會全聯會今天快閃立法院群賢樓前舉行「剃髮明志！衛福部無法無天 藥師剃頭不低頭 快閃立法院怒吼抗議！」！現場三名藥師壯士剃光頭明志，手舉「衛福部無法無天 藥師剃頭不低頭」布條，怒吼抗議衛福部違法核釋「藥事法」第103條第2項，曲解原為「落日條款」的法律條文，形同掏空藥事制度，無視國人中藥用藥安全。

抗議現場集結藥師與藥學生代表，展現藥界強烈不滿與守護專業的決心，本次行動有多位立委跨黨派聲援，現場站台公開表態，支持盡速召開「藥事法」第103條第2項核釋專公聽會，邀集專家學者、實務藥師、公衛界共同還原法律本意，守護民眾權益，這場行動不只是藥師的自救，更是全民用藥安全的警鐘。

藥師公會全聯會今天抗議衛福部違法核釋「藥事法」第103條第2項，三名藥師在立院剃光頭明志。記者邱德祥／攝影
藥師公會全聯會今天抗議衛福部違法核釋「藥事法」第103條第2項，三名藥師在立院剃光頭明志。記者邱德祥／攝影

藥師 快閃 衛福部

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