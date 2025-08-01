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影／警專校長方仰寧今上任新北市警局長 侯友宜：盼堅持行政中立
警察專科學校校長方仰寧今上任新北市警局長，新北市長侯友宜今表示，在警政一條鞭體制下，希望方擔任國家警察不畏政黨色彩，堅持行政中立，拒絕關說，更期許他加強治安、交通、為民服務做出成績，在犯罪預防、犯罪偵查及照顧員警福利上，持續現任局長廖訓誠的治安努力方向，繼續與市府團隊打拚。警政署長張榮興希望新北警察保持從警初心，以同理心視民如親，做好警察工作。
新北市警局今天舉行新、卸任局長及分局長交接典禮，由市長侯友宜及警政署長張興共同監交，警專校長方仰寧調任新北市警局長、雲林縣警局長李建民調任新北市警局主任秘書、新竹縣警局長宣介慈調任新北市警局督察長、台中市警局霧峰分局長廖誌銘調任板橋分局長、永和分局長王耀輝調任蘆洲分局長、林口分局長蔣叔君調任永和分局長、瑞芳分局長李智源調任林口分局長、金山分局長沈明義調任瑞芳分局長、保安大隊長楊力強調任金山分局長、訓練科長黃建樺調任保安大隊大隊長、澎湖縣警局副局長許再周調任三峽分局長、警政署刑事局偵七大隊長黃國師調任新北市刑大隊大隊長。
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