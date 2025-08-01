影／警專校長方仰寧今上任新北市警局長 侯友宜：盼堅持行政中立

1961年8月1日，大韓民國軍人革命政府的首任駐華大使崔用德，上午前往總統府覲見總統蔣中正，呈遞到任國書和前任大使白善燁辭任國書。蔣總統是在總統府大禮堂接見這位韓國使節，並向崔用德大使保證：中華民國政府將給他以一切支助，使他能順利完成使命。並深信中華民國的摯友崔大使，必能使中韓兩國間的團結與合作，益臻密切。

2025-08-01 09:00