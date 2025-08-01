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經費少去化慢 全台石綿廢棄物「100年清理不完」

聯合報／ 記者朱冠諭葉冠妤吳淑玲萬于甄／連線報導
丹娜絲颱風造成許多房舍石綿瓦屋頂毀損，環境部將補助清理這些有毒廢棄物。本報資料照片
丹娜絲颱風造成許多房舍石綿瓦屋頂毀損，環境部將補助清理這些有毒廢棄物。本報資料照片

行政院會昨討論災後復原工作，中央將編列8億元清理災後1.5萬噸石綿廢棄物。出席的桃園市副市長蘇俊賓表示，全台超過50萬噸石綿待處理，風災又產生1.56萬噸，過去處理經費太少，以桃園為例，100年也清理不完，呼籲中央增列預算，優先汰換環境敏感區的石綿建材。

蘇俊賓表示，石綿過去曾廣泛用於建材，纖維細小，對呼吸道及肺部造成嚴重健康風險，被公告為毒性化學物質，2006年起已禁用，這次風災是第一次產生這麼大量的石綿廢棄物，也不會是最後一次，政府須正視。

他說，環境部去年調查全台預估約53萬噸石綿待處理，桃園占約2.5萬噸，環境部每年編列3億元補助地方調查及清理，今年補助桃園處理額度約205噸，以現有預算執行，要100年以上才能處理完。

蘇俊賓說，極端天氣日益嚴峻，風災、水災恐成常態，建議中央檢討現行作法，積極清除石綿等有害廢棄物，低窪、沿海、迎風面及山坡地等環境敏感區的石綿屋瓦風險較高，且潛伏期長達3至10年，不能依賴民眾主動申報處理，應編預算與地方合作，鼓勵主動汰除，並對參與救災的人員建立長期健康監測機制。

環境部表示，石綿清運專案即日起展開，目標在年底前完成，未來將全額補助住宅、畜牧場、農業設施。另針對無人家戶，會製作「石綿地圖」，並通知地方環保局主動清除。勞動部則陸續在台南七股、新營、白河、後壁成立「災後防護服務站」，協助落實清理石綿的個人防護與作業安全。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，據了解，石綿委外清運、固化掩埋每噸要價約4.5萬元，未來53萬噸清理總經費是238億天價，且目前有資格清理的業者只有3家，過去要清理的量少，如今量這麼多，中央應重新和業者議價壓低價格，或考慮輔導改用熱處理，價格相對較便宜，助節省公帑。

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