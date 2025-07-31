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街舞融合原民文化與舞台展演　青年助力家鄉傳承

中央社／ 台北31日電

教育部青年署推動「青年社區參與行動計畫」，由太魯閣族青年組成的團隊，以街舞融合原住民文化與劇場表演，共同創作具部落語彙的舞台展演，傳遞對家鄉的情感。

教育部今天發布新聞稿指出，青年發展署長期推動「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，鼓勵18至35歲青年深入家鄉，以行動參與地方公共事務，其中原住民族青年在部落中展現對文化傳承的熱忱，也透過創新形式活絡傳統技藝與藝術，體現青年的文化責任與創新精神。

位於花蓮水源部落的「帆家班REACTION CREW」團隊，由熱愛街舞的太魯閣族青年組成，團隊邀離鄉青年返鄉，以街舞融合原住民文化與劇場表演，共同創作具部落語彙的舞台展演，傳遞對家鄉的情感與文化認同，也為地方文化注入創意與活力。

來自台東利嘉部落的「部落抓地力」團隊由卑南族青年組成，團隊從學習傳統刀具技藝出發，訪談部落耆老與長者，深入理解不同年齡階層在部落生活中的角色分工與刀具使用脈絡；更設計角色卡與解說圖，推動族人共同參與工作坊，也讓返鄉青年與旅外族人重新建立與部落連結。

青年發展署表示，「Changemaker計畫」旨在協助青年投入地方公共參與的能力，搭起青年與地方溝通的橋梁；今年共核定50組行動團隊，涵蓋多元議題與族群文化，透過推動在地實作，期待更多青年展現世代對文化傳承與社會創新的承擔。

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