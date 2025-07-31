緬甸震災重建 芥菜種會啟動長期物資援助

緬甸3月發生強震，造成逾3000人死亡，基督教芥菜種會持續展開救援，已空運多批緊急物資，預計提供至少1年的物資援助，盼長期陪伴災區家庭穩定日常生活。

緬甸實皆省3月28日發生百年來最強烈地震，造成逾3000人死亡、數千人受傷，且有超過5萬人流離失所，至今仍未重建復原。

基督教芥菜種會今天發布新聞稿指出，秉持「人道救援」精神，強震發生後第一時間就啟動「緬甸助人網」計畫，從緊急援助、熱食供應、兒童中心設立，到「以工帶振」與基礎設施重建，串聯緬甸在地組織實踐三福助人理念，持續透過具體行動將台灣的愛與關懷帶進災區。

芥菜種會表示，震後首月就空運共4噸緊急物資，包括帳篷、睡袋、奶粉、尿布、罐頭與醫療用品等，送往曼德勒災區的避難所與育幼院，支援災民與兒童即時生活需求，也每日提供3200人份熱食服務，並持續供應每日500戶熱食，穩定災民基本營養。

此外，芥菜種會說，為持續物資援助，6月18日起分3批海運日常用品，包括床墊寢具與768箱、近10噸重的日本食用油，於7月16日完成出貨，物資都轉運至曼德勒災區，目前規劃至少持續1年、共4季的物資援助，盼能長期陪伴災區家庭穩定日常生活。

除短期援助外，芥菜種會也與緬甸在地夥伴合作設立「希望之家」兒童中心，目前照顧33位失親兒童，提供穩定生活與教育支持，並設置物資供應站，持續供應生活與文具物資、推動「以工帶振」方案，聘用災民參與兒童中心生活照顧、物資發放管理與修繕工作等，協助其恢復收入、生活自立。

在重建方面，芥菜種會也將協助建設150戶中期堅固草屋，並於社區內設立13口飲用水井，改善基本生活條件。同時，在曼德勒地區支持10戶受災家庭完成房屋修繕，並為3所小學提供150組課桌椅，支持兒童復學。

芥菜種會執行長李肇家表示，在災難中看到極大的破碎，但也看見重建的契機，將持續陪伴緬甸災民，讓希望能在苦難中扎根，透過關懷照顧、教育及提供工作機會等多面向服務，期望幫助受助者得以自立，重拾面對未來的信心與希望。