世大運金牌選手與總統分享致勝秘訣：堅持與相信

總統賴清德今天接見萊茵魯爾世大運代表團並感謝選手為國爭光。羽球金牌選手丁彥宸與跆拳道品勢金牌選手陳歆雅不約而同分享奪牌關鍵就是堅持與相信，相信自己也相信隊友，並自我期許繼續努力拚戰國際賽。

2025年第32屆萊茵魯爾夏季世界大學運動會代表團選手、教練及隊職員上午至總統府晉見賴總統，賴總統致詞時首先熱烈歡迎代表團，恭喜大家這次精彩表現，無論結果如何，能夠站上國際舞台，就是非常了不起的事情，令人欽佩，也謝謝代表團的努力，為國爭光，「大家辛苦了」。

中華民國大專院校體育總會會長王淑音致詞表示，3個禮拜前，一樣是星期四的早上，總統在國訓中心勉勵所有團員，3個禮拜後，代表團回來了，相信帶回來的成績跟表現，總統不會失望。

她說，代表團一共301位，其中，選手196位、醫師、防護員以及行政人員共30位。這次代表團從長期培訓、組團、參賽到回國，真的是非常感謝國家給予的所有資源，做代表團後盾，讓代表團可以安然的度過賽事，帶回來相當滿意的成績。

她提到，代表團的目的未必一定是奪牌，而是在整個賽事過程中所展現的運動精神、毅力與實力。未來大專體育總會會持續精進賽事，培養優秀選手，並透過體育外交，讓國際看見台灣。

奪下羽球男單金牌的選手丁彥宸致詞表示，非常感謝國家支持，讓選手在比賽期間享有很好的福利，可以安心在前線作戰。他也說到，在德國的比賽可以聽到台灣的加油聲真的非常感動。

他分享印象最深刻的事，在團體賽面對德國隊時，已經落後兩點，但大家還是互相相信，相信自己也相信隊友，最後頂住壓力成功逆轉。他會繼續努力，希望能夠站上奧運舞台，為國爭光。

跆拳道品勢金牌選手陳歆雅致詞表示，這面金牌背後有太多人值得感謝，她逐一從教練到隊友、家人表達感謝，她也感謝自己「謝謝那個曾經崩潰、很想放棄卻沒有放棄的我；謝謝那個曾經在挫折裡跌倒，卻還是選擇再站起來的我」，比賽贏了當然開心，但更珍貴的是在過程中學會怎麼堅持與相信自己。

她說，一面金牌是教練的堅持與付出，是整個體系的投入、是隊友的信任，是家人的守護、是選手的努力與堅持，更是全體團隊的榮耀，也是屬於台灣的光榮。未來將繼續努力讓世界看見台灣的熱情、堅毅與團結，也將持續為明年亞運努力，帶著這份榮耀，為台灣、為夢想奮戰到底。

最後，總統致贈代表團選手帆布包、毛巾，感謝代表團為國家爭取榮耀；代表團也回贈總統吉祥物與簽名旗，總統也與代表團合影留念。