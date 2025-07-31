死刑規則不當鬆綁 學者串聯要求更改
「法務部修改死刑執行規則，違背113年憲判8嚴謹程序之精神，呼籲儘速改回過去規定！」廢死聯盟、人約盟等民團與109位法律學者31日表示，全球已經有145國實質廢除死刑，這才是國際多數，憲判8非常強調死刑執行的嚴謹性，但卻因法務部片面更改規定而鬆動，呼籲法務部儘速調整。
法務部自我打臉？
法務部4月公告修正《執行死刑規則》，過去只要死刑犯提出非常救濟，只要有遞狀聲請就不能執行，如今調整成在請求及聲請獲准後才能不執行，除非獲准前有被裁定能夠暫停執行。此規定讓109位法律專家與學者連署反對，呼籲法務部儘速改回過去嚴謹規定。
人權公約施行監督聯盟召集人徐偉群指出，法務部2010年的新聞稿宣示要逐步廢除死刑，憲判8也相當要求死刑執行的程序嚴謹，但法務部4月公告的新規，不只違法提早實行，還大幅放寬死刑執行的通行證，形同打臉過去的自己與憲法法庭，恐會增加如「江國慶案」等冤案的可能性。
廢除死刑國際趨勢
「全球已經有145國實質廢除死刑，這才是多數！」司改會副執行長李明洳強調，法務部考量國內政治可理解，但現在執行死刑的國家只剩下中國、北韓等極權國家，且死刑可以改善公共安全的論述並沒有實證研究可以佐證。她歎說，台灣過去被國際認為是東亞的人權先鋒，如今卻還有死刑，完全是自相矛盾。
台灣人權促進會會長涂予尹直言，死刑執行是對生命權的剝奪，一旦誤判不可回復，本應以嚴格審查基準判斷是否合憲，還有其執行的規定，法務部如此修改《執行死刑規則》有違兩公約中《公民與政治權利國際公約》的規定，應該依憲法法庭判決與《行政程序法》規定，重新檢討修正。
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