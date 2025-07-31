快訊

iPhone 17四款「最清楚實機配色」全爆光！背蓋材質有質感、它新色超大膽

普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

死刑規則不當鬆綁 學者串聯要求更改

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
廢死聯盟、人權團體與109位法律學者連署，呼籲法務部撤回今年4月放寬死刑執行的規定。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
廢死聯盟、人權團體與109位法律學者連署，呼籲法務部撤回今年4月放寬死刑執行的規定。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

法務部修改死刑執行規則，違背113年憲判8嚴謹程序之精神，呼籲儘速改回過去規定！」廢死聯盟、人約盟等民團與109位法律學者31日表示，全球已經有145國實質廢除死刑，這才是國際多數，憲判8非常強調死刑執行的嚴謹性，但卻因法務部片面更改規定而鬆動，呼籲法務部儘速調整。

法務部自我打臉？

法務部4月公告修正《執行死刑規則》，過去只要死刑犯提出非常救濟，只要有遞狀聲請就不能執行，如今調整成在請求及聲請獲准後才能不執行，除非獲准前有被裁定能夠暫停執行。此規定讓109位法律專家與學者連署反對，呼籲法務部儘速改回過去嚴謹規定。

人權公約施行監督聯盟召集人徐偉群指出，法務部2010年的新聞稿宣示要逐步廢除死刑，憲判8也相當要求死刑執行的程序嚴謹，但法務部4月公告的新規，不只違法提早實行，還大幅放寬死刑執行的通行證，形同打臉過去的自己與憲法法庭，恐會增加如「江國慶案」等冤案的可能性。

廢除死刑國際趨勢

「全球已經有145國實質廢除死刑，這才是多數！」司改會副執行長李明洳強調，法務部考量國內政治可理解，但現在執行死刑的國家只剩下中國、北韓等極權國家，且死刑可以改善公共安全的論述並沒有實證研究可以佐證。她歎說，台灣過去被國際認為是東亞的人權先鋒，如今卻還有死刑，完全是自相矛盾。

台灣人權促進會會長涂予尹直言，死刑執行是對生命權的剝奪，一旦誤判不可回復，本應以嚴格審查基準判斷是否合憲，還有其執行的規定，法務部如此修改《執行死刑規則》有違兩公約中《公民與政治權利國際公約》的規定，應該依憲法法庭判決與《行政程序法》規定，重新檢討修正。

【更多精采內容，詳見

編輯推薦

法務部 廢除死刑

延伸閱讀

女公關信義威秀停車場遭前男友砍死 死者妹憤怒：台灣殺人沒有死刑

2大法官人事綠委跑票 大罷免、死刑態度遭柯建銘質疑成關鍵

726前夕懸疑動作...網傳林錫耀疑「喬」司法人事 法務部：交台高檢調查

屈公病已在廣東現身！香港專家示警：須高度警惕

相關新聞

高虹安涉誣告二審高院今判6月 高表遺憾將上訴

停職中的新竹市長高虹安博士論文遭旅美教授陳時奮質疑抄襲，高告陳誹謗不成，陳自訴高誣告，台北地院認為她的博士論文確有抄襲，卻仍提告，判她10月徒刑。雙方上訴，陳時奮要求重懲，高女主張無罪，台灣高等法院今判6月徒刑。...

振興漁村經濟 下寮海灘「牽罟」文化魅力正蔓延

在核二廠上班的許修逸最早是透過社區活動，在家鄉萬里下寮沙灘重現「牽罟」場景，勞心勞力多年，加上地方團隊合作打響品牌知名度。他說爺爺靠牽罟撐起家族生活，號召各地民眾來體驗牽罟，滿足了他傳承文化的個人情感。他也戲稱參加者是「花錢找罪受」，感謝大家為逐年蕭條漁村經濟，找到新的出路。

整理包／8月新制來了！公費疫苗、就學貸款起跑 還有哪些新規定上路？

時序進入8月，部分新制法規、活動推出，除了公家機關針對肝炎、抗生素、流感疫苗施打以及檢驗對象有調整以外，外籍看護新規則也跟進更改，而機場違規行為，新竹部分路口待轉取消等交通新規，則跟著上路，此外，還有數位客家幣、以及高雄夜市券的使用等，《經濟日報》整理相關重點一次看。

照片看歷史／1962年中颱娜拉逼近 北市籲堤外居民遷離

1962年7月31日，中度颱風娜拉逼近台灣，當時的台灣省氣象所（即今中央氣象署）晚上10點發布海上陸上颱風警報，北部及東部各地均應戒備、北部及東部各海面船隻也應加強戒備。台北市政府對水源堤防堤外居民貼出公告，以颱風季節已經屆臨，希望居民從速他遷，以顧生命財產的安全。

朱棣文：台面臨能源危機 美應協助重啟核電

美國「外交事務」期刊網站卅日刊出一篇胡佛研究所研究員艾里斯（Jim Ellis）和華裔諾貝爾物理學獎得主朱棣文署名的長文...

援助巴勒斯坦示威 籲台灣醫療援助屯墾區踩煞車

我駐以色列代表李雅萍月初訪問以色列屯墾區，並與以色列議員就醫療援助交換意見，外交部稱此事未定案，仍引發關注；抗議團體今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。