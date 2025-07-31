台美打擊非法漁撈年度諮商 雙方續合作

農業部漁業署今天表示，「2025年台美漁業年度諮商會議」日前在農業部召開，雙方同意在打擊非法、未報告、不受規範（IUU）漁撈行為持續保持聯繫及合作。

漁業署發布新聞稿，「2025年台美漁業年度諮商會議」7月28日至29日於農業部召開，漁業署長王茂城偕外交部、海洋委員會海巡署、法務部調查局、交通部航港局等相關機關，與美國國務院、國家海岸防衛隊等單位，就國際漁業議題及打擊非法、未報告、不受規範（IUU）漁撈行為進行年度諮商。

漁業署表示，台、美雙方分別介紹近期相關漁業政策發展，針對強化漁業管理及打擊IUU漁撈有關議題進行充分討論，並就續簽「美國在台協會（AIT）與台北經濟文化代表處（TECRO）簽訂的漁業及養殖合作瞭解備忘錄」進行意見交換，雙方均表達持續合作的意願。此外，台美雙方也討論區域性漁業管理組織有關議題，同意在相關會議就共同關切議題繼續溝通與合作。

漁業署指出，這次會議也針對美方的「海事安全及漁業執法法案」（Maritime Security and FisheriesEnforcement Act, Maritime SAFE Act）打擊IUU漁撈行為跨部門工作小組架構下，可共同合作的事項進行意見交換，雙方同意建立聯繫窗口，就公海執法登檢、港口國措施、IUU調查情資交流，以及打擊IUU漁撈行為的能力建構與經驗分享等，持續保持聯繫並探討有關合作細節。

漁業署表示，美國是全球海鮮主要的消費市場國之一，台灣是全球公海名列前茅的重要捕撈國，雙方定期舉行雙邊諮商，鞏固合作關係並共同致力促進漁業資源永續，對雙方及世界資源保育均具有重要意義。