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普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

民團提廢憲訴法修法公投首採電子連署 門檻逾29萬份

中央社／ 台北31日電

民團提出廢止憲法法庭法官人數限制的公投提案進入二階連署，依法應在6個月內收集29萬3228份以上連署書，民團自今天起採用公投電子連署系統，創下首例。若是熟悉電腦、網路與自然人憑證者，2分鐘內即可連署完成。

公投法規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國110年起，每2年舉行一次。因此若此案成案，將在116年8月28日舉行公投。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

目前憲法法庭共有8名大法官，經總統賴清德2度提名7名大法官人選，都遭立法院全數封殺。

由人民作主志工團發起、領銜人趙偉程提出的公投主文為：「您是否同意：立法院於2024年12月20日就憲法訴訟法第30條增訂第2項即『前項（按指：憲法法庭判決時）參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人』之規定，應予廢止？」

全案歷經一階連署、審查、聽證、補正等程序，進入二階連署階段，趙偉程今天前往中選會領取電子連署系統認證碼時受訪指出，這是台灣史上首次有公投在第二階段進行電子連署，很希望在2個月、甚至1個月內達成連署目標。

根據中選會官網，民眾點選公投案連署網址後，在電腦插入自然人憑證，並輸入國民身分證號碼及自然人憑證PIN碼，即可連署。不過因尚未開放使用行動自然人憑證，無法以手機連署，應使用個人電腦或筆電。

中選會指出，若無法連署，可確認是否安裝自然人憑證元件，可點選系統頁面上的「憑證元件」或連至內政部憑證管理中心下載安裝。

針對個資問題，中選會指出，系統資料庫只保存加密後的連署人身分證號碼，沒有姓名、性別、地址、電話等個資，不會有個資外洩問題。

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公投 大法官 憲法法庭

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