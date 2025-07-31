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學者民團促保障生命權 籲修正執行死刑規則

中央社／ 台北31日電

多位學者與廢死聯盟等民間團體今天表示，法務部修正「執行死刑規則」，不僅未能回應憲判要求，甚至讓死刑執行更加恣意，提高死刑冤案風險等，呼籲法務部通盤檢討修正，以確保死刑執行程序符合憲法對生命權的最高保障。

人權公約施行監督聯盟召集人徐偉群、台灣廢除死刑推動聯盟執行委員錢建榮等人今天在立法院召開「百位學者及民間團體呼籲法務部修改執行死刑規則」記者會，並於會中公布目前109位學者的連署書，表達訴求。

與會團體表示，本次修正內容不僅未回應113年憲判字第8號判決對程序保障與生命權保障所提出的具體要求，反倒限縮構成執行障礙的適用範圍，限縮至非常上訴需經「檢察總長提起」、再審需有「停止刑罰執行之裁定」、憲法訴訟需有「暫時處分之裁定」，致使保障更加薄弱，違反憲法生命權應受最高程度保障的原則。

徐偉群說明，法務部在2010年發布新聞稿宣示要逐步廢除死刑，但在今年4月，法務部修正的執行死刑規則卻是反其道而行，降低原有的死刑執行障礙，剝削受死刑宣告者要求履行最嚴格程序的權利，這非但不是積極逐步廢死，反而是「積極追求死刑執行」。

徐偉群質疑，憲法法庭在113年憲判字第8號判決中，大法官花9成篇幅要為死刑及死刑執行，設立最嚴格的程序條件，但法務部卻以憲判8之名，大幅放寬死刑執行的通行證。

錢建榮表示，執行死刑規則本應是行政權節制司法權，保障人民生命權的重要規範，而過去的執行死刑規則尚符合憲政要求，如今卻愈修愈惡，反成侵害生命權、行政權自我輕蔑的表現。

台灣人權促進會長涂予尹指出，考量死刑執行對受宣告者權利影響的嚴重性與終極性，呼籲法務部修正執行死刑規則時，應依行政程序法規定，舉行公開聽證，確保修正過程受公民檢視與審議。

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法務部 廢除死刑

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