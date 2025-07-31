台灣感謝教宗援助風災 教廷部長：台梵友誼象徵
教宗良十四世指示教廷愛德服務部捐款援助台灣風災，駐教廷大使賀忠義昨天親自拜會愛德服務部部長約斯基樞機主教，轉達總統賴清德及台灣政府與人民的謝意。約斯基強調這筆援助代表教宗對台灣的溫暖關懷，也是「台梵友誼的象徵」。
教宗良十四世（Pope Leo XIV）7月16日為受颱風丹娜絲襲擊的台灣災民祈禱，並指示教廷愛德服務部（Dicastery for the Service of Charity）提供協助。教廷捐贈的5萬美元（約新台幣149萬元）已送交台灣主教團，外交部昨天對教宗的關懷及友誼表達誠摯感謝。
賀忠義昨天同時前往教廷愛德服務部，親自拜會約斯基樞機主教（Cardinal Konrad Krajewski），再次轉達賴總統、外交部長林佳龍、台灣政府人民、天主教教友對教宗與約斯基樞機的謝意。
駐教廷大使館臉書貼文指出，約斯基樞機表示，這個援助代表的是教宗對台灣的溫暖與關懷，更是友誼的象徵，讓駐教廷使館人員聽了十分感動。
駐教廷大使館臉書指出，約斯基樞機特別邀請同為教友的賀忠義一同參加該部午間的三鐘經祈禱活動，與數十名員工及教友一同祈禱，祈禱中也祈願台灣安康、災後復原工作順利。使館人員藉此機會再度向教宗表達感謝，強調台灣也持續為教宗祈禱，期盼雙邊善的循環永不止息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言