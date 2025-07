台灣感謝教宗援助風災 教廷部長：台梵友誼象徵

教宗良十四世指示教廷愛德服務部捐款援助台灣風災,駐教廷大使賀忠義昨天親自拜會愛德服務部部長約斯基樞機主教,轉達總統賴清德及台灣政府與人民的謝意。約斯基強調這筆援助代表教宗對台灣的溫暖關懷,也是「台梵友誼的象徵」。

教宗良十四世(Pope Leo XIV)7月16日為受颱風丹娜絲襲擊的台灣災民祈禱,並指示教廷愛德服務部(Dicastery for the Service of Charity)提供協助。教廷捐贈的5萬美元(約新台幣149萬元)已送交台灣主教團,外交部昨天對教宗的關懷及友誼表達誠摯感謝。

賀忠義昨天同時前往教廷愛德服務部,親自拜會約斯基樞機主教(Cardinal Konrad Krajewski),再次轉達賴總統、外交部長林佳龍、台灣政府人民、天主教教友對教宗與約斯基樞機的謝意。

駐教廷大使館臉書貼文指出,約斯基樞機表示,這個援助代表的是教宗對台灣的溫暖與關懷,更是友誼的象徵,讓駐教廷使館人員聽了十分感動。

駐教廷大使館臉書指出,約斯基樞機特別邀請同為教友的賀忠義一同參加該部午間的三鐘經祈禱活動,與數十名員工及教友一同祈禱,祈禱中也祈願台灣安康、災後復原工作順利。使館人員藉此機會再度向教宗表達感謝,強調台灣也持續為教宗祈禱,期盼雙邊善的循環永不止息。