快訊

準公共逐利／園所濫用補助違規率高 專家示警稽查不力

美對等關稅將執行 十大貿易逆差國唯獨台灣尚未公布

沈玉琳住院兩天各方揣測不斷 老婆芽芽首發聲

台灣感謝教宗援助風災 教廷部長：台梵友誼象徵

中央社／ 台北31日電

教宗良十四世指示教廷愛德服務部捐款援助台灣風災，駐教廷大使賀忠義昨天親自拜會愛德服務部部長約斯基樞機主教，轉達總統賴清德及台灣政府與人民的謝意。約斯基強調這筆援助代表教宗對台灣的溫暖關懷，也是「台梵友誼的象徵」。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）7月16日為受颱風丹娜絲襲擊的台灣災民祈禱，並指示教廷愛德服務部（Dicastery for the Service of Charity）提供協助。教廷捐贈的5萬美元（約新台幣149萬元）已送交台灣主教團，外交部昨天對教宗的關懷及友誼表達誠摯感謝。

賀忠義昨天同時前往教廷愛德服務部，親自拜會約斯基樞機主教（Cardinal Konrad Krajewski），再次轉達賴總統、外交部長林佳龍、台灣政府人民、天主教教友對教宗與約斯基樞機的謝意。

駐教廷大使館臉書貼文指出，約斯基樞機表示，這個援助代表的是教宗對台灣的溫暖與關懷，更是友誼的象徵，讓駐教廷使館人員聽了十分感動。

駐教廷大使館臉書指出，約斯基樞機特別邀請同為教友的賀忠義一同參加該部午間的三鐘經祈禱活動，與數十名員工及教友一同祈禱，祈禱中也祈願台灣安康、災後復原工作順利。使館人員藉此機會再度向教宗表達感謝，強調台灣也持續為教宗祈禱，期盼雙邊善的循環永不止息。

編輯推薦

教廷 教宗 外交部

延伸閱讀

世大運／陳瑞安創紀錄摘平衡木銀牌 國外球評大讚「完美」

以色列國會過半數72議員連署挺台 外交部誠摯感謝

以國議員支持台加入國際組織！陸使館：要和台獨綁在一起分裂中國？

烏克蘭境內工廠遭無人機襲 波蘭控俄羅斯蓄意攻擊

相關新聞

振興漁村經濟 下寮海灘「牽罟」文化魅力正蔓延

在核二廠上班的許修逸最早是透過社區活動，在家鄉萬里下寮沙灘重現「牽罟」場景，勞心勞力多年，加上地方團隊合作打響品牌知名度。他說爺爺靠牽罟撐起家族生活，號召各地民眾來體驗牽罟，滿足了他傳承文化的個人情感。他也戲稱參加者是「花錢找罪受」，感謝大家為逐年蕭條漁村經濟，找到新的出路。

整理包／8月新制來了！公費疫苗、就學貸款起跑 還有哪些新規定上路？

時序進入8月，部分新制法規、活動推出，除了公家機關針對肝炎、抗生素、流感疫苗施打以及檢驗對象有調整以外，外籍看護新規則也跟進更改，而機場違規行為，新竹部分路口待轉取消等交通新規，則跟著上路，此外，還有數位客家幣、以及高雄夜市券的使用等，《經濟日報》整理相關重點一次看。

照片看歷史／1962年中颱娜拉逼近 北市籲堤外居民遷離

1962年7月31日，中度颱風娜拉逼近台灣，當時的台灣省氣象所（即今中央氣象署）晚上10點發布海上陸上颱風警報，北部及東部各地均應戒備、北部及東部各海面船隻也應加強戒備。台北市政府對水源堤防堤外居民貼出公告，以颱風季節已經屆臨，希望居民從速他遷，以顧生命財產的安全。

朱棣文：台面臨能源危機 美應協助重啟核電

美國「外交事務」期刊網站卅日刊出一篇胡佛研究所研究員艾里斯（Jim Ellis）和華裔諾貝爾物理學獎得主朱棣文署名的長文...

援助巴勒斯坦示威 籲台灣醫療援助屯墾區踩煞車

我駐以色列代表李雅萍月初訪問以色列屯墾區，並與以色列議員就醫療援助交換意見，外交部稱此事未定案，仍引發關注；抗議團體今天...

學生團體到以色列駐台辦抗議 呼籲外交部勿淪為種族滅絕共犯

學生團體下午到以色列駐台辦前抗議，並呼籲外交部不要成為種族滅絕、援助武器化的共犯，近期台灣駐以色列代表李雅萍承諾，將會捐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。