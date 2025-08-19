百萬人響應的綠色行動！永豐「休碳Show time」榮獲金峰獎十大創新

快訊

文／ 黎允之

在全球淨零浪潮與永續金融趨勢下，永豐銀行以創新思維推動綠色轉型，旗下代表性專案「休碳Show time—綠色生活倡議咖 」成功打造360度綠色金融生態圈，繼榮獲2023「國家品牌玉山獎」最佳人氣品牌全國首獎、2024《The Asian Banker》「最佳綠色金融生活型態」肯定後，今年再奪下2025「金峰獎—十大創新研發」，成為客戶心目中最佳的綠色金融人氣品牌！ 此外，永豐銀行更是五度奪下Forbes「年度全球最佳銀行」榮耀。

永豐銀行深知，金融不僅是資金流動的樞紐，更是驅動綠色生活的關鍵力量。「休碳Show time」自推出以來，結合數位科技與永續理念，從存款、投資到消費，全面嵌入綠色選項，成功串聯起消費者日常生活與永續行動，讓「休碳」不只是理念，更成為人人可實踐的生活態度。

永豐銀行旗下代表性專案「休碳Show time—綠色生活倡議咖 」獲獎無數。 圖／永豐銀行
永豐銀行旗下代表性專案「休碳Show time—綠色生活倡議咖 」獲獎無數。 圖／永豐銀行

數位體驗 + 綠色行動 = 全民參與的休碳生活

為讓客戶更具體感受自身的綠色足跡，永豐銀行獨步業界，於2023年率先推出LINE個人化「休碳專區」，打造一站式綠色金融平台，讓每一位客戶都能透過簡單操作，完成無紙化交易、綠色投資等減碳任務，並透過LINE個人化通知減碳成果、完成任務贈金Bee、專屬「小蜜豐」點數換好禮等方式，跨平台整合打造全新的綠色循環，鼓勵每一位客戶都能透過不同形式參與及響應永續和減碳行動，一起為地球永續堆疊個人力量。

永豐銀行LINE個人化「休碳專區」，鼓勵每一位客戶都能參與及響應永續和減碳行動。 圖／永豐銀行
永豐銀行LINE個人化「休碳專區」,鼓勵每一位客戶都能參與及響應永續和減碳行動。 圖／永豐銀行

根據統計，2024年已有超過100萬名客戶響應永豐的休碳行動，客戶數年增逾25%；共減少紙張使用4,250萬張，等同於減少碳排放765公噸，展現民間金融與全民合力推動淨零行動的輝煌成果。

以「個人」為出發，將綠色金融落實於日常

永豐銀行的「休碳Show time」讓思想化為行動，以「個人」為出發，打造專屬每一位客戶的減碳旅程：除了線上創新平台，更落實於實體營運據點，藉由「綠色分行」、「休碳櫃台」，營造綠色永續氛圍，結合櫃檯互動體驗，喚醒臨櫃客戶的減碳意識，並進一步連結至線上數位行動，持續累積綠能量。

「休碳Show time」線上創新平台，打造專屬每一位客戶的減碳旅程。 圖／永豐銀行
「休碳Show time」線上創新平台,打造專屬每一位客戶的減碳旅程。 圖／永豐銀行

同時，「休碳Show time」提供綠色存款、綠色投資、綠色消費三大產品服務，鼓勵資金流向永續產業，選擇ESG投資標的、帶動綠色消費循環，讓人人都可發揮金融的力量，促進地球永續。更透過「3秒身分驗證、一鍵即開啟APP」的體驗，提供客戶零距離綠色服務，讓永續金融真正成為每位客戶「個人化的生活選項」。

永續創新再進化， 讓減碳更有意思

此次榮獲2025「金峰獎—十大創新研發」肯定，象徵永豐銀行不僅於業界領先數位創新，更成功落實「翻轉金融，共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。

