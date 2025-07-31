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朱棣文：台面臨能源危機 美應協助重啟核電

聯合報／ 編譯馮克芸／綜合報導
華裔諾貝爾物理學獎得主朱棣文。 圖／中研院提供
華裔諾貝爾物理學獎得主朱棣文。 圖／中研院提供

美國「外交事務」期刊網站卅日刊出一篇胡佛研究所研究員艾里斯（Jim Ellis）和華裔諾貝爾物理學獎得主朱棣文署名的長文，主張重啟核電強化台灣能源安全。文中指出，台灣擁有足夠電力對美國至關重要，美國政府應協助台灣重新考慮能源選擇。

艾里斯是胡佛研究所傑出客座研究員，在美國海軍服役卅九年，曾任美國戰略司令部指揮官，去年九月他曾率團訪台與賴清德總統會面。朱棣文現為史丹福大學教授，一九九七年諾貝爾物理學獎得主，曾在二○○九至二○一三年擔任美國能源部長。

兩人在文中說，台灣今年五月完成無核化，如今百分之九十八能源是以石油、液化天然氣和煤炭形式進口。這種對進口能源的依賴很容易被中國大陸利用，解放軍及大陸海警經常演習封鎖台灣港口，阻擋輸送能源的油輪。這種情況不僅對台灣是災難，對美國也是。台灣供應美國幾乎所有高階晶片，美國人工智慧成敗直接取決於台灣。

此文說，台灣的能源政策是放棄核能和煤炭，使用再生能源和天然氣，但台灣綠色能源轉型進展不佳，島上許多現有基礎建設瀕臨飽和。此外，台灣電網雖然成本效益高但很脆弱，能源儲存能力有限。

從某些角度來說，台灣已面臨能源危機，光是台積電就使用台灣百分之八電力，幾乎是全台家庭用電量一半。如果美國想要確保取得先進ＡＩ晶片，同時避免中國箝制台灣進口能源，就應協助改善台灣的能源儲存，鼓勵台灣採用核能，以強化台灣能源安全。

兩位專家認為，台灣擁有足夠電力對美國至關重要，美國政府應協助台灣重新考慮能源選擇。

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