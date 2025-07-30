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2025台灣新聞攝影大賽 中央社奪12獎

中央社／ 台北30日電

2025台灣新聞攝影大賽今天公布獲獎名單，中央社攝影記者王騰毅、吳家昇、翁睿坤、張新偉、趙世勳及鄭清元共抱回12獎，其中吳家昇、翁睿坤、趙世勳獲不同類別第1名。

2025台灣新聞攝影大賽分為「系列」2類及「單張」8類組別。「系列」組除「一般」類，也延續去年首推的「當代熱點」類，以「大選後的台灣民主與政治」為主題，回應影像之於當代意義；「單張」項目今年則新增「中職世界棒球12強賽特別獎」。

趙世勳除獲得自然環境與科技類第1名外，也在一般系列、一般新聞類及突發新聞類獲得優選。他表示，很感謝評審的肯定，能在這次台灣新聞攝影大賽拿下4個獎的榮譽，也期盼持續站在學習者角色，繼續挑戰不同的新聞現場。

趙世勳說，攝影記者的路還很長，比賽結果看到許多優秀的作品，也從每一次的新聞現場時刻檢討自己，並從厲害的同業行家、前輩們，學習到很多自己仍然還不足的地方。

自然環境與科技類第3名由鄭清元拿下，他同時獲得當代熱點類第2名。他感謝台灣新聞攝影協會與評審團肯定，也表示攝影記者往往是鏡頭背後的沈默職人，在喧囂中捕捉瞬間、在黑暗中尋找微光，既孤獨又真實，需要長年累積與現場直覺；希望透過比賽，讓更多人看見攝影記者在台灣民主與社會發展中，默默付出的努力與價值。

吳家昇則在體育新聞類同時獲得第1名及優選。他表示，台灣體育選手在巴黎奧運賽場表現優異，感謝中央社給他出差機會，讓他能前往奧運賽場，透過鏡頭與選手共享汗水與榮耀，也謝謝評審給予照片肯定。

體育新聞類第3名由王騰毅拿下，他表示，感謝在中央社支持下出國採訪，很高興能在奧運會現場，為台灣選手精彩動人的表現留下紀錄，也謝謝評審肯定。

翁睿坤獲得突發新聞類第1名及一般新聞類優選。他感謝協會、長官、同事、同業的大力相助，讓他能夠處理如此重要的新聞，「讓我一睹黃仁勳搞笑及立院近1年的樣子，也謝謝評審給予照片的肯定。」

新設「12強」獎項中，張新偉獲得第3名。他表示，謝謝台灣新聞攝影協會及評審的肯定，攝影記者就是在相機後面默默記錄相機前的精彩，能夠親眼見證中華隊在日本奪冠的瞬間，真的太美好了。

2025台灣新聞攝影大賽完整得獎名單，可至「台灣新聞攝影協會」臉書粉絲專頁查詢。

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中央社

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