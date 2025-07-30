援助巴勒斯坦示威 籲台灣醫療援助屯墾區踩煞車

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聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
學生團體下午到以色列駐台辦前抗議，並呼籲外交部不要成為種族滅絕、援助武器化的共犯。記者曾吉松／攝影
學生團體下午到以色列駐台辦前抗議，並呼籲外交部不要成為種族滅絕、援助武器化的共犯。記者曾吉松／攝影

我駐以色列代表李雅萍月初訪問以色列屯墾區，並與以色列議員就醫療援助交換意見，外交部稱此事未定案，仍引發關注；抗議團體今天（30日）下午在以色列駐台辦事處外示威，控外交部名為醫療援助，實際上支持種族清洗，他們表示，以色列是種族滅絕罪犯，台灣不應淪為共犯。

抗議團體包含台大勞工社和台灣巴勒斯坦自由連線等，他們今日下午在以色列駐台辦事處外示威，周日（8月3日）將赴外交部抗議。

台大勞工社社長陳昶安指出，以色列辦事處的官員忽略巴勒斯坦人正遭受苦難，以種族清洗掠奪巴勒斯坦人的性命，台灣人不能視而不見；以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）曾說，以色列所為是在保衛家園不受侵犯，但以色列正在封鎖加薩地區、屠殺加薩人民，這是保家衛國、殖民侵略還是種族清洗？

陳昶安說，台灣外交部卻選擇與以色列站在一起，這是赤裸裸的共犯行為，拒絕台灣政府支援種族滅絕。

活動主持人、國際金屬總工會秘書張仲方呼籲，外交部不應淪為種族滅絕共犯，外交部長林佳龍應對雙邊合作計畫表態，否則將率眾圍堵林佳龍。

外交部日前說明，台灣與以色列在2006年簽署雙邊衛生合作協定後，衛生醫療一直是重要合作領域，以色列國會議員泰勒（Ohad Tal）7月邀請李雅萍參訪屯墾區，也是就雙邊醫療合作交換意見。

外交部昨表示，全案還在研議討論，不到具體落實；且屯墾區的國際禁令主要針對經貿往來，目前台灣討論中的醫療合作不在此限。

以色列駐台辦事處並未出面接受抗議團體陳情。該處發表聲明指出，「以色列誠摯感謝台灣和駐台拉維夫台北經濟文化辦事處自10月7日以來所提供的人道援助；在危機時刻協助人們獲得醫療照護，是基於人道關懷，而非出於政治考量；我們希望，這份團結能被視為我們共同守護人類尊嚴與實踐普世關懷的承諾。」

學生團體下午到以色列駐台辦前抗議，並呼籲外交部不要成為種族滅絕、援助武器化的共犯，抗議團體帶著敲擊的鐵製鍋子和湯匙，在抗議的時候一同來敲擊。記者曾吉松／攝影
學生團體下午到以色列駐台辦前抗議，並呼籲外交部不要成為種族滅絕、援助武器化的共犯，抗議團體帶著敲擊的鐵製鍋子和湯匙，在抗議的時候一同來敲擊。記者曾吉松／攝影
學生團體下午到以色列駐台辦前抗議，並呼籲外交部不要成為種族滅絕、援助武器化的共犯，抗議團體帶著敲擊的鐵製鍋子和湯匙，在抗議的時候一同來敲擊。記者曾吉松／攝影
學生團體下午到以色列駐台辦前抗議，並呼籲外交部不要成為種族滅絕、援助武器化的共犯，抗議團體帶著敲擊的鐵製鍋子和湯匙，在抗議的時候一同來敲擊。記者曾吉松／攝影

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外交部 以色列 巴勒斯坦 種族清洗

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