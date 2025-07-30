富旺W行館 北彰化罕見千坪泳池俱樂部

圖／富旺W行館 提供

富旺國際開發股份有限公司於彰化推出全新指標建案「富旺W行館」，以北彰化罕見大型基地、千坪泳池俱樂部優勢明確定位，具備稀有性、品牌力、規模性、公設完整度與未來可期性的名宅新標竿。

「富旺W行館」基地面積達1300餘坪，總戶數規劃177戶，2-4房，坪數24、27、35、48坪，具備中大型社區應有的生活完整性。不同於一般地方建商以小基地、小戶數為主之開發模式，「富旺W行館」由具ESG永續發展指標的上市櫃品牌（股票代碼6219）開發，攜手大將作聯合建築師事務所建築設計、羅伊真照明設事務所、若水室內設計規劃公設景觀，七期豪宅國際大獎大師團隊以前瞻思維推動新案，顯示富旺國際致力彰化未來的永續經營力。

圖／富旺W行館 提供

交通與區位方面，「富旺W行館」坐落於彰化交流道特定區都市計劃內的低密度住宅區，棟距適切、視野開闊，基地鄰主幹道12米彰和路二段，出社區即能便捷連結彰化市矽品金馬商圈、家樂福商圈、三民商圈、過溝仔商圈、彰化車站商圈、國道一及國道三交流道，直通台中高鐵、彰投等生活圈。配合台中捷運綠線延伸彰化段金馬站，帶動周邊發展能量；亦銜接多所知名學區，通勤與就學皆具優勢。

圖／富旺W行館 提供

在社區公共配備方面，「富旺W行館」規劃休閒渡假式泳池俱樂部，並配置高達20項生活公設與分齡休憩設施，如：迎賓大廳、自然綠廊、空中泳池、淋浴SPA、水療熱池、休閒BBQ、宴會廳、交誼廳、KTV、健身房、兒童遊戲室，完整覆蓋住戶各年齡層日常所需；相較他案僅有基本管理設施，「富旺W行館」於公設投入更具規模與深度，打造真正六星級國際渡假宅。住宅格局方面，全室邊間採光，臥室、浴室、廚房皆有自然通風與採光，空間實用性，生活品質大幅提升。

圖／富旺W行館 提供

建材設備方面，「富旺W行館」全戶標配TOTO知名品牌衛浴，主臥搭配TOTO智慧馬桶，並於次浴配備衛洗麗免治馬桶座；廚房則採用櫻花原廠整體廚具，搭配人造石檯面升等延伸上背牆，一體成型，享受一次到位高品質生活。「富旺W行館」以其產品完整度、品牌實力與前瞻區位優勢，展現住宅開發的高度規格與深度考量，為中部自住與置產族群提供兼具生活與價值的優質選擇。

「富旺W行館」

投資興建：富旺國際開發股份有限公司

規劃坪數：2 - 4房｜24 · 27 · 35 · 48坪

預約專線：04-700-3888

接待會館：彰美路一段278號（全家旁）

官方LINE：https://lin.ee/FRKPfOo

了解更多： https://www.shine-designch.com/media/2025fullwang-w/