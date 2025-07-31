整理包／8月新制來了 公費疫苗、就學貸款起跑 還有哪些新規定上路？

時序進入8月，部分新制法規、活動推出，除了公家機關針對肝炎、抗生素、流感疫苗施打以及檢驗對象有調整以外，外籍看護新規則也跟進更改，而機場違規行為，新竹部分路口待轉取消等交通新規，則跟著上路，此外，還有數位客家幣、以及高雄夜市券的使用等，《經濟日報》整理相關重點一次看。

華航3機型開放全航線免費WiFi

華航部分型號機上開放wifi，圖為示意圖非當事班機。聯合報系資料照

搭乘中華航空777、A350、A321neo三款機型的旅客，自8月1日起可免費使用機上WiFi。經濟艙旅客可透過LINE、Messenger傳訊，商務艙與會員等級較高者則享有無限瀏覽服務，提升長途飛行的便利與舒適度。

軍民合用機場周邊禁拍 違者罰最高15萬元

松山機場。本報資料照片

為強化軍事安全，《軍事營區安全維護條例》明訂，自8月1日起，若未經許可，在松山、台中、嘉義、台南、花蓮與澎湖等六座軍民合用機場周邊拍攝或錄影，且行為被認定恐影響營區安全者，最高可處15萬元罰鍰。

「博愛座」正式走入歷史 改稱「優先席」

立法院三讀通過身心障礙者權益保障法第53條修正案，將現行的博愛座改為「優先席」，適用對象也從現行「老弱婦孺」，改為「其他有實際需求者」優先乘坐。8月底前高鐵會陸續更換完畢，其他大眾交通工具也正同步處理。記者余承翰／攝影

立法院三讀通過《身心障礙者權益保障法》修正案，「博愛座」自8月起全面更名為「優先席」。新名稱強調「有實際需求者優先」原則，並不再侷限於老弱婦孺，增進空間使用彈性與友善性。高鐵車廂與各大公共運具已陸續更換標示，預計8月中旬完成。

80歲以上免評量表即可申請外籍看護

年逾80歲即可免巴氏量表申請外籍移工，新制於八月上路。本報資料照片

根據《就業服務法》修法結果，自8月1日起，年滿80歲長者無需再經「巴氏量表」評估，即可直接聘僱外籍看護工。為防資源排擠，勞動部與衛福部也宣布針對重症患者提供配套，包括對癌症第四期以上患者、血液或淋巴腫瘤患者，以及一年內曾聘僱外籍看護的家庭，啟動優先審查機制。

健康篩檢擴大 39歲即可免費驗B、C肝

成人健檢示意圖。本報資料照片。

國民健康署自8月起將公費B、C型肝炎篩檢年齡下修至1986年（含）以前出生者，換言之，年滿39歲民眾可終身免費接受一次檢查，預估將有約200萬人受益。此外，55至64歲原住民亦自8月起納入公費接種13價與23價肺炎鏈球菌疫苗對象，提升族群健康保障。

公費流感抗病毒藥劑使用範圍擴大

流感疫苗、抗生素新規、新制上路。疫苗接種示意圖。本報系資料照。

自2025年8月1日起，新增以下族群納入公費流感抗病毒劑補助對象：

產後兩週內婦女