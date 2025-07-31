整理包／8月新制來了 公費疫苗、就學貸款起跑 還有哪些新規定上路？
時序進入8月，部分新制法規、活動推出，除了公家機關針對肝炎、抗生素、流感疫苗施打以及檢驗對象有調整以外，外籍看護新規則也跟進更改，而機場違規行為，新竹部分路口待轉取消等交通新規，則跟著上路，此外，還有數位客家幣、以及高雄夜市券的使用等，《經濟日報》整理相關重點一次看。
華航3機型開放全航線免費WiFi
搭乘中華航空777、A350、A321neo三款機型的旅客，自8月1日起可免費使用機上WiFi。經濟艙旅客可透過LINE、Messenger傳訊，商務艙與會員等級較高者則享有無限瀏覽服務，提升長途飛行的便利與舒適度。
軍民合用機場周邊禁拍 違者罰最高15萬元
為強化軍事安全，《軍事營區安全維護條例》明訂，自8月1日起，若未經許可，在松山、台中、嘉義、台南、花蓮與澎湖等六座軍民合用機場周邊拍攝或錄影，且行為被認定恐影響營區安全者，最高可處15萬元罰鍰。
「博愛座」正式走入歷史 改稱「優先席」
立法院三讀通過《身心障礙者權益保障法》修正案，「博愛座」自8月起全面更名為「優先席」。新名稱強調「有實際需求者優先」原則，並不再侷限於老弱婦孺，增進空間使用彈性與友善性。高鐵車廂與各大公共運具已陸續更換標示，預計8月中旬完成。
80歲以上免評量表即可申請外籍看護
根據《就業服務法》修法結果，自8月1日起，年滿80歲長者無需再經「巴氏量表」評估，即可直接聘僱外籍看護工。為防資源排擠，勞動部與衛福部也宣布針對重症患者提供配套，包括對癌症第四期以上患者、血液或淋巴腫瘤患者，以及一年內曾聘僱外籍看護的家庭，啟動優先審查機制。
健康篩檢擴大 39歲即可免費驗B、C肝
國民健康署自8月起將公費B、C型肝炎篩檢年齡下修至1986年（含）以前出生者，換言之，年滿39歲民眾可終身免費接受一次檢查，預估將有約200萬人受益。此外，55至64歲原住民亦自8月起納入公費接種13價與23價肺炎鏈球菌疫苗對象，提升族群健康保障。
公費流感抗病毒藥劑使用範圍擴大
自2025年8月1日起，新增以下族群納入公費流感抗病毒劑補助對象：
此一措施旨在照護高風險族群、降低併發重症風險
抗生素門診開打 減少不必要住院
健保署新制上路，開放特定感染患者於門診接受靜脈抗生素治療（OPAT），無需住院即可用藥，適用於如肺炎、泌尿道感染、骨髓炎等病症。此舉有助紓解急診壅塞，並減輕醫療資源壓力。
環狀線增班
捷運運能提升方面，新北捷運環狀線自8月起在平日尖峰時段縮短班距至4分50秒，離峰及假日也將班距縮短，有助通勤族節省時間。
新竹放寬機車左轉、新北新增科技執法點
新竹市則在三大路口試辦開放機車直接左轉，包含中央路與民生路、中央路與自由路、西大路與經國路二段（往經國路方向），騎士可視情況自行選擇是否待轉。
另新北市政府自8月10日起於八里、新店與汐止等5處園區實施科技執法，取締汽機車違規駛入，違者將依規處以900至1800元罰鍰。
高雄演唱會夜市券延續
高雄市府則因應8月大型演唱會熱潮，續推商圈夜市優惠券，歌迷可憑票根於捷運站指定地點兌換，使用期限至8月底止，活絡地方消費。
客家幣開放使用
1,000元數位客家幣7月30日中午12時登記截止，並於當天下午2時進行抽籤，中籤者隨即也將跟著公布，中籤者的客家幣使用時間自8月1日至隔年6月30日止，逾期自動失效。客委會提醒，客家幣以數位券形式提供，領取及使用皆透過金融機構APP數位券匣，非直接發放至個人帳戶。不得轉售、兌換成現金，亦無法轉贈。至於，客家券可於全國11個縣市70個客家文化重點發展區之客家幣特約店家消費。
客家幣是什麼？看這裡...
114學年就學貸款開放線上申請
8月1日起，台灣銀行開放114學年度上學期就學貸款申辦，受理至9月30日止。續借學生若採線上申請可免手續費，身分驗證可使用晶片金融卡或簡訊OTP，節省時間與手續。首次申請者仍需臨櫃辦理。現行利率為1.775%。
8/23重啟核三全國性公投
「重啟核三公投案」由台灣民眾黨提出，2025年4月18日立法院院會通過後，逕付二讀並交付協商。主文內容為「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」5月20日，該公投案在立法院院會通過三讀，主文修正為「您是否同意，第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」定案。
投票時間為8月23日星期六，上午8點至下午4點，當天若有意前往投票，可依各縣市公告投開票所地點，攜帶國民身分證、印章和投票通知單到場投票，且投票過程中不得做出影響他人、違法之事。
根據勞基法，當天為放假日，當天具有投票權卻要上班的勞工得依法放假一天，若當天本就為休假日，則無法再要求多放一天。不過，雇主如要具投票權的勞工在投票日出勤，必須在不妨礙其投票意願的前提下，徵得勞工同意，並應加給出勤時段工資。
數位保險公司設立開放申請
金管會是在4月預告申設「數位保險公司」，有七大變革：申設資本額最低5億元起（產險5億元、壽險10億元）、股東無設限、准有實體通路、至少20%收入來自創新、享最多一年半「獨家」創新期，鼓勵外國數位保險業登台，及不限時也不限量。
預告期滿後確認8月1日上路，同時公布六項配套措施：數位保險公司開業次年度起，創新商品與服務的保費收入、或銷售件數需每年達20%，每年度結算起兩個月內向金管會申報。
其他還包括數位保險公司核准銷售、試辦或實驗創新商品的審查程序、送審文件、數位保險公司首年做網路投保，不受資本適足規範等限制，金管會也修正保單審查委員會的規定，委員會最多設17人，金管會官員將占有一定比率。
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