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台美關稅談判 全國農會盼尊重農業生產秩序

中央社／ 台北30日電

中華民國農訓協會今天舉辦「2025年亞洲農民組織創新與永續國際論壇」，針對台美關稅談判，中華民國農會總幹事張永成表示，期盼尊重農業生產秩序。

農訓協會是全台灣342家農漁會的智庫與訓練機構，今天的論壇邀請台灣與日本、韓國具代表性農民組織實務領袖與學者、專家，以「創新」與「永續」兩大核心主軸，進行經驗分享與深入交流。

對於台美關稅議題，張永成接受媒體訪問時表示，台灣是海島國家，應該要糧食自主，期盼關稅談判能維護尊重農業生產秩序；若農業秩序被破壞，台灣整個食安也會遇到很大問題，當一個產業被入侵而喪失後，要再回復就很困難，政府在談判時應有所堅持。

張永成目前也是農訓協會理事長，他在致詞時說，在台灣，農會不只是農民的夥伴，更是農業政策得以落地的保證。他以中華民國農會台農鮮乳廠為例，為了解決雲林崙背一帶酪農困境，農會選擇與小農並肩，從代工、品牌、到市場推廣，一步一腳印打造出台農鮮乳。

張永成並認為，農業不能只靠補助，更要靠制度與產業結構支撐才能永續。

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