風災造成嘉南廢棄石綿1.5萬噸 專案7.8億助清除

環境部初估，颱風丹娜絲影響，嘉義縣市、台南市產生廢棄石綿建材估逾1.5萬噸，已報院申請7.8億元，專案協助清除處理，並新增補助對象含畜牧場；另也擬定相關指引，提醒清除處理時須注意事項。

石綿早期多用於建材，但研究發現石綿纖維飛散易致吸入危害風險，因而禁用於建材，環境部2023年8月宣布補助石綿瓦清運。

颱風丹娜絲7月6日深夜於嘉義布袋登陸，強風也造成嘉南地區石綿建材毀損，且全台石綿瓦最多縣市就在台南市。

環境部資源循環署循環處理組組長陳俊融告訴中央社記者，經地方政府回報，目前初步統計，風災後須清除石綿建材廢棄物總量約為1萬5600公噸、所需經費約新台幣7.8億元，已報院申請專案款項補助地方政府，後續則依實際清理數量進行核銷，專案經費原則上於年底前執行完成。

陳俊融說，估算總量來自嘉義縣市、台南市，其中台南市約占總量近6成最多，而嘉義縣則約占3成5；目前地方已回報約6000案，持續受理中。

陳俊融提到，經評估毀損石綿建材主因是受到強風影響，而目前丹娜絲風災後中南部持續有豪雨發生，天候不佳會影響清運處理進度。

此外，陳俊融提到，由於過去拆除是委託專業的營建業者，而業者本身就有防護設備，此次風災民眾為搶救家園可能會自行處理，因此特別擬定「天然災害後石綿建材廢棄物清除處理指引」，提醒清除作業人員（包括民眾）石綿的危害及應注意事項。

指引中提到，石綿建材廢棄物不宜任意敲碎處理，應先行潤濕，避免粉塵逸散；如因包裝限制或運送需要而必須破碎時，應以避免逸散為原則，採取潤濕後輕敲方式處理，且應事前評估作業風險及可行性。

民眾清理家戶內風災造成的石綿建材廢棄物，至少應配戴N95口罩及手套，避免皮膚直接接觸；石綿建材廢棄物應以不洩漏方式妥善包裝，並以不洩漏為原則，體積較大不易包裝的石綿建材廢棄物，則可透過帆布或塑膠布完整覆蓋包裹，並加以固定。

環境部強調，民眾排出石綿建材廢棄物時，同時通報所在地環保局，由環保局統籌安排儘速清運處理，減少廢棄物堆置現場時間。