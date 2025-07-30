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11年後翠玉白菜二度出國…故宮公布代班人選 白菜家族兩姐妹義不容辭

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
8月4日起，〈清 翠玉白菜花插〉代班〈翠玉白菜〉於故宮北部院區展出。圖／故宮提供
8月4日起，〈清 翠玉白菜花插〉代班〈翠玉白菜〉於故宮北部院區展出。圖／故宮提供

白菜娘娘二度出國！國立故宮博物院最受歡迎的超人氣國寶「翠玉白菜」，將於9月11日至12月31日於捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」特展展出。這是「翠玉白菜」繼2014年日本東京國立博物館展出後，睽違11年再度啟程「出差」海外。故宮今天公布白菜娘娘出國期間的代班人選，由「翠玉小白菜」、「翠玉白菜花插」代班。

故宮表示，「翠玉白菜」現於故宮北部院區正館302陳列室展出，展期至8月3日；自8月4日起，故宮請出白菜家族兩姐妹「翠玉小白菜」、「翠玉白菜花插」接力代班。

你可能不知道，故宮其實收藏三件造形各異的翠玉白菜，大小、形狀與色澤各具特色。在翠玉娘娘赴捷克展出期間，故宮北部院區302陳列室將由「白菜家族」的兩位成員代班。「翠玉小白菜」以翠綠色玉製成，帶有白色斑紋，葉脈以陰刻線條細緻雕出，栩栩如生地呈現菜葉柔軟的質感，菜梗上還雕有一隻小螳螂，巧妙展現自然萬物共生的意趣。

「翠玉白菜花插」整體呈三角形，菜心中空，推測作為花器使用。翠綠部分為白菜外緣的老葉，葉脈線條粗曠，以深刻刀法刻劃而成，應是18至19世紀的雕刻技法。

同場展出的還有清乾隆〈古稀天子之寶〉與〈八徵耄念之寶〉兩件帝王級國寶玉璽，分別體現乾隆皇帝於70歲及80歲時對自身的期許。由盛裝玉璽的木匣題記可知，〈古稀天子之寶〉典出杜甫「人生七十古來稀」的名句，表述乾隆皇帝年至七十仍不敢怠於政事。〈八徵耄念之寶〉的典故，則來自《尚書•洪範》中的「念用庶徵」，強調雖至八十高齡，仍心繫萬民、誠心勤政，展現乾隆皇帝在位60年間的內心寫照。

今年9月故宮文物首赴捷克展出，由國民國寶〈翠玉白菜〉領銜登場。圖／故宮提供
今年9月故宮文物首赴捷克展出，由國民國寶〈翠玉白菜〉領銜登場。圖／故宮提供
8月4日起，〈清 翠玉小白菜〉代班〈翠玉白菜〉於故宮北部院區展出。圖／故宮提供
8月4日起，〈清 翠玉小白菜〉代班〈翠玉白菜〉於故宮北部院區展出。圖／故宮提供

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