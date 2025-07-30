快訊

俄羅斯8.8強震引海嘯警報 賈靜雯夏威度度假驚魂：像在逃難

靈異現場？狗狗探險驚見「阿飄」站走廊 回頭表情超真實：你也看見了吧

新竹市犬棕棕有家了 林智堅臉書致歉：盡最大努力幫牠找家

環境部：再抽檢嘉義光電案場滯洪池 無污染風險

中央社／ 台北30日電

颱風丹娜絲導致嘉義地區光電板毀損。環境部今天表示，再次抽查嘉義3處滯洪池案場水質，仍顯示無污染風險；且該滯洪池非飲用水源或養殖魚塭，對國人健康並無任何風險。

颱風丹娜絲重創嘉南地區，造成當地光電板毀損。行政院長卓榮泰日前視察時提到，此次光電板毀損清除作業的經驗，應作為解決未來問題的重要依據，除復原場區外，水質安全非常重要，目前環境部與工業技術研究院分別進行每2週1次及每週1次的定期檢測，一旦有任何狀況發生，要在最快時間內緊急處理，確保水質不受污染。

環境部主動於14日會同地方環保局，抽驗嘉義、台南災損光電場域4處，檢測項目包括鎘、鉛等10項重金屬，結果顯示，各項檢測數值均未超過環境基準值。

環境部今天發布新聞稿說明，經再次抽驗最新結果顯示並無異常，水中重金屬符合「地面水體分類及水質標準」中「保護人體健康相關環境基準」，其次銦、鉬、鋇、銻擴增結果遠低於飲用水水質標準，再抽驗受損光電的水域水質顯示無污染環境風險情形。

環境部28日會同地方環保局，再針對嘉義貴舍、新庄、新塭等3處滯洪池案場再抽驗水質。本次檢測原規劃中較關鍵的8項重金屬檢測（鎘、鉛、六價鉻、銅、鋅、錳、銀、鎳）外，滾動調整擴大增加銦、鉬、鋇、銻等4項。

環境部指出，嘉義當天受西南氣流影響有降雨發生，現場有地表逕流及底泥擾動，水色偏黃且混濁，從12項監測結果顯示，鎘、六價鉻、銀、銦、鉬、銻等6項皆未檢出，其餘鉛、銅、鋅、鎳與前次檢驗結果相近，除錳數值因當地背景值本就偏高外，研判受暴雨沖刷，底泥擾動水質混濁導致測值波動變化，整體監測結果無異常。

環境部強調，從主動檢測到持續監控緊盯水質變化，再抽驗顯示短期內破損的光電模組對案場水質尚無影響，且該滯洪池非飲用水源或養殖魚塭，對國人健康風險無任何關聯。

環境部說，除現地定期監督清除流程外，為確保環境風險安全，仍將持續兩週進行檢測一次。

此外，環境部表示，光電板模組主要由鋁框、玻璃、EVA 膜與發電元件等組成，國內廠商的回收率高達92%，並非掩埋或焚燒去化；正積極輔導業者推動全生命週期循環利用，預估未來數年國內處理能量仍可支應需求。

至於各界關注的災後受損太陽光電模組現地清除、去化處理、環境復原、以及大雨後病媒蚊防治工作等，環境部積極滾動監控抽驗列管案場，督促業者加速清理受損光電案場復原進度，確保環境安全無虞。

編輯推薦

環境部 光電板 滯洪池

延伸閱讀

嘉義水淹豬舍 民眾黨彰化黨部送物資「最缺消毒水」

影／台南後壁水災找解方 民代點出八掌溪疏浚土方堆在這處恐是因素之一

預估強降雨周春米視察滯洪池 滿州預防性撤離

一個颱風吹壞15萬片光電板 泡在水裡有毒嗎？台灣回收量能大考驗

相關新聞

11年後翠玉白菜二度出國…故宮公布代班人選 白菜家族兩姐妹義不容辭

白菜娘娘二度出國！國立故宮博物院最受歡迎的超人氣國寶「翠玉白菜」，將於9月11日至12月31日於捷克國家博物館「故宮文物...

平埔原民身分法初審通過 是否另立平埔族委員會與基本法保留黨團協商

立法院內政委員會今天初審通過「平埔原住民族群身分法草案」，其中攸關是否該另外成立平埔族群委員會與制定平埔族群基本法的第2...

台灣史上第3次海嘯警報 西南、東南部沿海浪高恐1公尺

今天上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強烈地震，一棟幼兒園因不堪強震，外牆嚴重倒塌，所幸事發時建築物內並沒有兒童。受俄國強震影響，日本多處海岸發布海嘯警報，日本太平洋沿岸預估可能出現3公尺左右的海嘯，也有部分範圍約1公尺、20公分以下。中央氣象署也在今天上午11時40分發布史上第三次的海嘯警報，經氣象署研判，該地震所引發海嘯預計約於下午1時18分開始影響台灣。

國內財稅耆老關貿前董許凌雲辭世 享壽93

中原大學生技系暨癌症中心主任許毅芝教授尊翁，國內財稅耆老，關貿網路股份有限公司前董事長許凌雲，2025年7月20日上午於家中仙逝，享耆壽93歲。消息傳出，財稅金融界均感不捨。 追思禮拜將於8月9

照片看歷史／1959年淘氣姑娘江利智惠美與夫高倉健來台

1959年7月30日，曾在台北風靡一時的日本東寶電影《淘氣姑娘》，由被稱為「三人娘」的江利智惠美、美空雲雀、雪村泉合演，三個天真少女在電影中有歌有舞。電影中三個女主角之一的江利智惠美在30日搭乘日本航空公司試航東京、台北間的客機抵達松山機場時，她的身邊是當年二月才和她結婚的老公高倉健。

阿蒙老師的原民尋根與金曲之旅 從當兵認識張震嶽說起

演藝圈近期爆發閃兵風暴。屏東縣音樂工作者吳蒙惠當兵時期結識同袍學弟張震嶽，則成為他人生的轉折點。從投身音樂圈到返鄉補回年少沒有念大學的遺憾，中年的他開始對自己原民身分感到好奇。他雖然在部落出生，但卻沒有在部落長大過，也不會說族語，「我一直很好奇，我身上留的另外一半的血液樣貌是什麼？」 透過尋根，他找到另一份使命……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。